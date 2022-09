Dołączył do rosyjskiego klubu, został wykluczony z reprezentacji

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Lahti, na temat sytuacji w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki, na temat rosyjskich sportowców w trakcie wojny w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Andriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju.

- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow.

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Zobacz, co miała do powiedzenia Dajana Jastremska o dniu, w którym uciekła z siostrą z Ukrainy.

Ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow.

Normann jest formalnie zawodnikiem innego rosyjskiego zespołu FK Rostów, z którego w poprzednim sezonie został wypożyczony do angielskiego Norwich City. Po powrocie do Rostowa został ponownie wypożyczony, tym razem do ligowego rywala - Dynama Moskwa.



Матиас Норманн перешёл в «Динамо» на правах аренды на год с правом выкупа



Velkommen Mathias! #ДинамоМосква#Норманн#Normann#футбол — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 6, 2022





"Zdecydowane kroki"

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę światowe organizacje piłki nożnej FIFA i UEFA podjęły zdecydowane kroki przeciwko Rosji, wykluczając wszystkie rosyjskie drużyny z rozgrywek międzynarodowych, dlatego norweska federacja na czele z przewodniczącą Lise Klaveness oraz trenerem kadry postanowiła stanowczo zareagować w tej sprawie.

- Nie jest rolą federacji wypowiadanie się na temat wyboru klubu przez naszych zawodników, ale jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Cała norweska i europejska piłka jest zgodna co do tego, że należy wywierać presję na Rosję jako agresora w tym konflikcie zbrojnym. Wszystkie rosyjskie drużyny są wykluczone z międzynarodowych zawodów sportowych. Dlatego musimy podjąć zdecydowane kroki i Normann nie może reprezentować Norwegii na arenie międzynarodowej, gdy jednocześnie gra dla rosyjskiego klubu - uzasadniła w wydanym oświadczeniu Klaveness.



Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informert Mathias Normann at han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb. https://t.co/nvgVv0Jp32 — NorgesFotballforbund (@nff_info) September 5, 2022





Dla kadry narodowej, od swojego debiutu w 2019 roku, 26-latek zagrał w 12 meczach. W tym czasie Norwegia nie zakwalifikowała się na mistrzostwa Europy 2020 oraz mundial w Katarze.

Źródło: Getty Images Normann podczas ubiegłorocznego meczu z Holandią

W czerwcu Maciej Rybus po przenosinach z Lokomotiwu do Spartaka Moskwa został wykluczony przez PZPN z reprezentacji. W konsekwencji stracił szansę na udział w mistrzostwach świata w Katarze.