Norweski piłkarz nie opuścił Rosji. "Nie rozumiem, dlaczego ludzi to dziwi"

Maciej Rybus o pozostaniu w Rosji. "Gdybym wyjechał, też nie miałbym gwarancji" Maciej Rybus nie... czytaj dalej » Zdecydowana większość zagranicznych piłkarzy opuściła rosyjską ligę, gdy wybuchła wojna. Nie musiał tego robić Normann. W lutym 2022 roku występował w angielskim Norwich City, do którego trafił na wypożyczenie z FK Rostów. To skończyło się w czerwcu, ale 26-letni pomocnik ani myślał opuszczać Rosji. Z położonego w niedużej odległości od Krymu miasta przeniósł się jednak do Moskwy, korzystając z propozycji wypożyczenia na rok tamtejszego Dynama.

- Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzi to dziwi. Dla mnie Moskwa, Norwegia, Anglia to miejsca, w których mogę grać w piłkę nożną. A ta wszędzie jest taka sama. Nie widzę w tym problemu – wytłumaczył Normann.

W Moskwie jest szczęśliwy

Perspektywa zamieszkania w stolicy dla wychowanka Lofoten była atrakcyjna. W związku z wojną w Rostowie żyłoby mu się trudno. Od jej początku w mieście na Donem nie funkcjonuje międzynarodowe lotnisko cywilne.

- Szczerze mówiąc, odkąd przyjechałem do Rosji, zawsze lubiłem Moskwę. Chciałem spróbować gry w stolicy. Kiedy pojawiła się oferta Dynama, nie mogłem odmówić. Jestem oczywiście tutaj szczęśliwy – przyznał.

Źródło: instagram.com/mathiasnormann Mathias Normann dołączył do Dynama Moskwa

Pozostanie w Rosji kosztowało go skreślenie z reprezentacji Norwegii, w której wystąpić zdążył 12 razy. Selekcjoner Stale Solbakken poinformował o tym Normanna już we wrześniu.

"Nowa przygoda" polskiego pomocnika. Sebastian Szymański zagra w Feyenoordzie Sebastian... czytaj dalej » - Nie chcę w ogóle rozmawiać o drużynie narodowej. Nie jestem już jej częścią. Bardzo trudno mi o tym mówić. Kocham, szanuję i zawsze będę kochać i szanować mój kraj, reprezentację, trenera i zawodników. Ale nie chcę teraz zagłębiać się w szczegóły – stwierdził piłkarz.

Trzy pytania bez odpowiedzi

Chwilę wcześniej dziennikarz sport-express.ru zadał trzy pytania.

- Czy czułeś presję ze strony norweskich fanów, gdy zdecydowałeś się wrócić do Rosji?

- Czy twarde stanowisko trenera reprezentacji Norwegii i federacji skłoniło cię do poważniejszego zastanowienia się nad przejściem do Dynama?

Jak członkowie twojej rodziny, w szczególności rodzice, zareagowali na twoją decyzję o grze w Moskwie?

Normann odmówił odpowiedzi.

- Nie chcę odpowiadać na to pytanie – trzykrotnie wybrzmiało z ust pomocnika.

Źródło: Getty Images Mathias Normann jest wypożyczony do Dynama Moskwa

Na razie pobytu w Dynamie Normann nie może zaliczyć do udanych. Do klubu z Moskwy trafił bez letnich przygotowań do sezonu, a na początku października nabawił się urazu ramienia, który wyeliminował go z gry na trzy miesiące. Jego obecną wartość serwis Transfermarkt wycenia na 7,5 mln euro.

Przed obecnym sezonem Dynamo Moskwa opuściło wielu innych zagranicznych piłkarzy. Jednym z nich był Sebastian Szymański, który udał się na wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam.