Niespodziewany transfer Polaka. Trafił do klubu Premier League

- Wzmocnienie tej pozycji było naszym priorytetem. Mateusz to zawodnik o wielu atutach, których szukamy u bramkarza. Wierzymy, że najlepsze lata ma dopiero przed sobą - powiedział menedżer Southampton Ralph Hasenhuettl.

#SaintsFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Mateusz Lis pending work permit approval: — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 17, 2022

25-letni Lis ostatni sezon rozpoczął w barwach Wisły Kraków. Po rozegraniu zaledwie jednego meczu odszedł do Turcji, gdzie podpisał umowę z Altay SK. Klub borykał się jednak z problemami finansowymi, a poza tym spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej. W tej sytuacji Polak rozwiązał umowę, stając się wolnym graczem.

W Turcji zdołał wyrobić sobie na tyle dobrą markę, że zgłaszały się po niego czołowe kluby tamtejszej ekstraklasy. Lis zdecydował się jednak postawić na wyjazd do Anglii.

W ekipie Southampton spotka Bednarka, z którym dzielił kiedyś szatnię Lecha Poznań.

O miejsce w składzie Świętych nie będzie mu łatwo. W piątek klub sprowadził innego bramkarza, Irlandczyka Gavina Bazunu z Manchesteru City. W kadrze jest także doświadczony Anglik Alex McCarthy.