Klich strzelił gola miesiąca

Klich efektowną bramkę zdobył 30 listopada w meczu Leeds - Middlesbrough na Elland Road. Jego zespół wygrał tamto spotkanie 4:0. Ostatni gol wieczoru był zdecydowanie najładniejszy.

"Trochę wolnego miejsca"

W 73. minucie gospodarze rozgrywali rzut rożny. Po szybkiej wymianie podań Kalvin Phillips wypatrzył za polem karnym rywali niepilnowanego Polaka. Ten długo się nie zastanawiał. Uderzył technicznie, a piłka z dużą prędkością i rotacją wpadła w samo okienko bramki. Golkiper przyjezdnych Tomas Mejias mógł tylko odprowadzić futbolówkę wzrokiem.

- Znalazłem trochę wolnego miejsca i spróbowałem. Wyszło dobrze - tak po meczu Klich opisał gola na łamach "Yorkshire Evening Post".



What a goal! @Cli5hypic.twitter.com/wGdxURYv5n — Leeds United (@LUFC) November 30, 2019





"To się opłaciło"

Teraz w głosowaniu kibiców na bramkę miesiąca w Championship (drugi szczebel rozgrywek w Anglii) polski pomocnik wygrał z wielką przewagą nad resztą stawki. Otrzymał aż 75 procent głosów.



- Jestem zachwycony zdobyciem tej nagrody - powiedział Klich. - Myślę, że głosowało na mnie wielu fanów Leeds, więc chciałbym im podziękować. Na treningach pracowaliśmy nad krótkim rozegraniem rzutów rożnych i cieszę się, że to się opłaciło - podsumował 23-krotny reprezentant kraju.



Receiving 75% of the public vote, @Cli5hy's strike against @Boro has been named the @SkyBetChamp Goal of the Month for November — Leeds United (@LUFC) December 20, 2019





Z dystansu w okienko, kolega złapał się za głowę. Klich popisał się w Anglii Mateusz Klich... czytaj dalej » - Mateusz Klich nie zdobywa wielu bramek, ale jak już to robi, są one wyjątkowe - stwierdził z kolei prowadzący głosowanie Don Goodman. - Takie też było tamto zagranie. Od razu wiedział, co chce zrobić na krawędzi pola karnego. Trudno sobie wyobrazić bardziej precyzyjne wykonanie tego strzału - ocenił juror.

Na razie ostatni gol

W listopadowym spotkaniu z Middlesbrough Klich wpisał się dwukrotnie na listę strzelców. Co ciekawe, od tamtego czasu rozegrał trzy mecze ligowe, ale bramki już nie zdobył. W sumie w bieżącym sezonie ma trzy trafienia na na koncie.

Także w listopadzie reprezentant Polski podpisał nowy, 4,5-letni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2024. Do Leeds trafił przed dwoma laty z FC Twente Enschede.