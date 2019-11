"Mogę dać tej drużynie więcej, ale łatwo powiedzieć to przed mikrofonem"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

29-letni pomocnik przyznał dziennikarzom, że temat bezpieczeństwa był poruszany w dyskusjach wewnątrz drużyny, lecz nie chciał zdradzić szczegółów tych rozmów.

Po ośmiu kolejkach Biało-Czerwoni z dorobkiem dziewiętnastu punktów prowadzą w grupie G eliminacji i zapewnili już sobie awans na przyszłoroczny turniej.

- Mam nadzieję, że każdy ma podejście takie jak ja. Przyjechałem zdobyć sześć punktów, bo chcemy być rozstawieni jak najwyżej. Chcemy być w pierwszym koszyku podczas losowania - zapowiedział przed nadchodzącymi spotkaniami Klich.

- Izrael potrafi grać w piłkę. Ma dobrych napastników, zwłaszcza Zahaviego, który strzela dużo goli. Nie możemy pozwolić mu na próby z dystansu, ponieważ potrafi groźnie uderzyć - przestrzegał pomocnik grający na co dzień w Leeds United.

- Izraelczycy zdobyli wiele bramek i potrafią grać kombinacyjnie, ale mecz u nas pokazał, że możemy z nimi wygrać. Mam nadzieję, że potwierdzimy to na wyjeździe - dodał 29-latek, wspominając okazałe zwycięstwo 4:0 odniesione na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Pole do poprawy

Mateusz Klich jest ważnym ogniwem reprezentacji prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Podczas eliminacji do Euro 2020 opuścił tylko jedną potyczkę. Wychowanek Tarnovii Tarnów dostrzega jednak pewne rezerwy w swojej grze.

- Wydaje mi się, że mogę dać tej drużynie więcej, ale łatwo to powiedzieć przed mikrofonem, a trzeba to jeszcze udowodnić na boisku. Wydaje mi się, że mogę grać więcej do przodu. Jest to aspekt gry, który muszę poprawić w reprezentacji - oznajmił.

Źródło: Newspix Klich wystąpił w siedmiu meczach el. Euro 2020. Po raz ostatni w październiku przeciwko Łotwie

Październikowe spotkanie z Macedonią Północną przesiedział na ławce rezerwowych, ale nie czuł żalu do selekcjonera.

- W klubie pewnie bym się zdenerwował. W kadrze są najlepsi zawodnicy. Trener dał szansę Jackowi Góralskiemu i bardzo się cieszyłem, że zagrał dobry mecz - zapewnił zawodnik.

- Każdy czeka na szansę, a ja nie jestem jedynym środkowym pomocnikiem. Jest rywalizacja, niech grają najlepsi. Nie mam z tym problemu - dodał.

Klich podpisał ostatnio nowy wieloletni kontrakt z Leeds United, dzięki czemu może w pełni skupić się na realizowaniu sportowych celów. Oprócz udanego występu na mistrzostwach Europy, liczy również na owocny sezon w Championship.

- Każdy piłkarz chce grać w jak najlepszej lidze, a nie ma lepszej od Premier League. W poprzednim sezonie było bardzo blisko i mam nadzieję, że tym razem zdobędziemy o te kilka punktów więcej - powiedział 29-latek.

Krychowiak wygląda na zdrowego

Pomocnik reprezentacji Polski porozmawiał również z reporterami na temat problemów zdrowotnych, z którymi zmagają się Arkadiusz Milik oraz Grzegorz Krychowiak.

- Szkoda Arka, bo ostatnio każde dotknięcie piłki w klubie zamieniał na gola. To strata zarówno dla nas, jak i dla niego, bo z pewnością chciał podtrzymać dobrą passę, ale taka jest piłka nożna. Grzesiek jest już z nami. Z tego co widziałem, jego głowa prezentuje się nieźle, także wygląda na zdrowego - stwierdził Klich z uśmiechem.