To się nazywa debiut. Klich z golem w szalonym meczu MLS

Przed trafieniem do Stanów Zjednoczonych Klich przez sześć lat reprezentował barwy grającego w Premier League Leeds United.

W styczniu tego roku zdecydował się jednak na transfer, a głównym powodem były coraz rzadsze występy w ekipie z Elland Road.

Efektowny gol Klicha i niesamowita końcówka

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego 32-latek zadebiutował w zespole DC United w spotkaniu pierwszej kolejki MLS. Pomocnik potrzebował zaledwie 13 minut, by wpisać się na listę strzelców.

To właśnie wtedy otrzymał podanie w środkowej strefie boiska i mocnym, precyzyjnym uderzeniem po ziemi zza pola karnego pokonał bramkarza rywali.



What a welcome to D.C, Mateusz Klich! #VamosUnitedpic.twitter.com/eRRcgILFEm — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023





I choć wynik 1:0 utrzymał się aż do 66. minuty, to końcówka przyniosła nader wiele emocji. Najpierw do wyrównania doprowadził Federico Bernardeschi, a kwadrans później na prowadzenie drużynę z Toronto wyprowadził Mark Kaye.

Gdy wydawało się, że goście wyjadą z Waszyngtonu z kompletem punktów, stało się coś wręcz niespotykanego na tym poziomie. Już w doliczonym czasie gry bramkę na 2:2 zdobył bowiem Belg Christian Benteke, a w 98. minucie wynik spotkania ustalił wprowadzony z ławki rezerwowych Theodore Ku-DiPietro, wprowadzając fanów gospodarzy w euforię.



Ted Ku-Dipietro wins it for @dcunited in the 98th minute with his first-ever MLS goal. pic.twitter.com/nlOMtg1chH — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023





W kolejnym ligowym meczu DC zmierzy się na wyjeździe z Columbus Crew (5 marca, 1.30 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego).