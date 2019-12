Z dystansu w okienko, kolega złapał się za głowę. Klich popisał się w Anglii

Kończyła się pierwsza połowa, kiedy piłkarze Leeds wymienili trzy podania po rzucie rożnym. Ostatnie było do Klicha. Polak stał niepilnowany, decyzja była błyskawiczna - strzał zza pola karnego. Trafił idealnie. Stojący w pobliżu Hiszpan Pablo Hernandez złapał się tylko za głowę.



What a goal! @Cli5hypic.twitter.com/wGdxURYv5n — Leeds United (@LUFC) November 30, 2019





Gospodarze podwyższyli prowadzenie na 2:0. Klich po przerwie dołożył drugiego gola, jego zespół ostatecznie zwyciężył w sobotę 4:0.

Leeds po piątej kolejnej wygranej znalazło się na szczycie tabeli rozgrywek Championship.

Klich szukał hat-tricka

Lewandowski jedzie do Paryża. Dla kogo Złota Piłka? To już dziś.... czytaj dalej » - Klich pokazał, że potrafi uderzać z dystansu i mam nadzieję, że w przyszłości uda mu się powtórzyć taki strzał - skomentował trener Marcelo Bielsa.



- Znalazłem trochę wolnego miejsca i spróbowałem. Wyszło dobrze - wyznał Klich na łamach "Yorkshire Evening Post".



I dodał: - Po drugiej bramce za wszelką cenę szukałem okazji, żeby zdobyć kolejną. Nigdy nie strzeliłem w meczu hat-tricka.



29-letni Klich czekał na gola w lidze ponad dwa miesiące. Łącznie ma ich trzy. W listopadzie reprezentant Polski podpisał nowy, 4,5-letni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2024.



Do Leeds trafił w roku 2017 z FC Twente Enschede.