Mateusz Klich doceniony przez Leeds United

Piszczek i debiutant z Lecha. Brzęczek powołał kadrę na mecze z Izraelem i Słowenią Kamil Jóźwiak... czytaj dalej » Klich był pierwszym transferem dyrektora ds. piłki nożnej Victora Orty. Leeds sprowadził go w lipcu za 1,7 mln euro, by następnie wypożyczyć go na pół roku do Utrechtu (styczeń – czerwiec 2018).

Bielsa zaufał Klichowi

Polak pomógł holenderskiemu klubowi ukończyć Eredivisie na piątym miejscu, a od lata 2018 roku był już podstawowym piłkarzem Leeds. Mocno w jego umiejętności uwierzył nowy trener Marcelo Bielsa, a pomocnik odpłacił się dobrą grą i ważnymi golami. W poprzednim sezonie zdobył w lidze dla The Whites 10 bramek.

- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę tutaj zostać na dłużej. To była łatwa decyzja. Już wcześniej mówiłem, że chcę przedłużyć umowę. Dobrze się tutaj czuję. Moja córka urodziła się w Leeds. Chcę kontynuować tę grę, którą pokazywałem w ostatnim sezonie. Trener Bielsa ma naprawdę duży wpływ na moją karierę. Pomógł mi. Myślę, że mamy większe szanse na awans w obecnych rozgrywkach. Myślę, że będzie dobrze - powiedział Klich.

Dobra postawa w klubie zaowocowała powołaniami do reprezentacji Polski. Klich uzbierał już w kadrze 22 występy, strzelając dwa gole. W trwających eliminacjach Euro 2020 rozegrał siedem meczów.



"I feel very proud that I can stay here for longer" Watch our exclusive interview with Mateusz Klich after he extended his stay with #LUFCpic.twitter.com/angfzGyFIh — Leeds United (@LUFC) 9 November 2019





Zatrzymują kluczowych piłkarzy

Jeden z ulubieńców Elland Road w barwach Leeds wystąpił we wszystkich rozgrywkach już 75 razy, 12-krotnie pokonując bramkarzy rywali.

Klich jest piątym piłkarzem, który w ostatnich miesiącach związał się z Leeds wieloletnią umową. Wcześniej uczynili to Luke Ayling, Liam Cooper, Stuart Dallas i Kalvin Phillips.

Po 15 kolejkach obecnego sezonu Championship The Whites zajmują trzecie miejsce, ze stratą dwóch punktów do prowadzącego West Bromu.