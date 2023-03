Włosi czekali na takiego napastnika prawie 55 lat. Znaleźli w Argentynie

Zobacz przygotowania piłkarzy reprezentacji Włoch do starcia z Irlandią Północną w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022.

Włosi zaczęli eliminacje mistrzostw Europy od falstartu, przegrywając w Neapolu z Anglią 1:2. Była to pierwsza porażka Italii z tym rywalem w meczu o stawkę od 1977 roku. Honorowego gola strzelił debiutant Retegui. To urodzony w argentyńskim San Fernando napastnik z włoskim paszportem, na co dzień grający w klubie Tigre (wypożyczony jest tam z Boca Juniors), którego wynalazł i powołał na marcowe mecze selekcjoner Roberto Mancini.

"Włosi być może w końcu znaleźli środkowego napastnika"

W niedzielę zadaniem Włochów było zmazanie plamy z pierwszej kolejki. Azzurri mogli dokonać tego tylko w jeden sposób - wygrać na Malcie. Prowadzenie w 15. minucie po strzale głową dał, a jakże, Retegui.

Źródło: Getty Images Mateo Retegui otworzył wynik meczu Malta - Włochy

W ten sposób 23-latek stał się najlepszym debiutantem w zespole z Półwyspu Apenińskiego od kwietnia 1968 roku. Wtedy to Pierino Prati popisał się identycznym wyczynem w dwóch meczach eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Bułgarii. Owszem, później kilku włoskich debiutantów trafiało do siatki rywali w dwóch meczach z rzędu - jak Riccardo Orsolini, Enrico Chiesa i Giorgio Chinaglia - ale przynajmniej jedno z tych spotkań było towarzyskim starciem.



"Włosi nabierają pewności siebie i być może w końcu znaleźli środkowego napastnika. Problem polega na tym, że nie ma ich zbyt wielu i Mancini będzie musiał nad tym popracować. Ale przynajmniej jest dziewiątka, która strzela gola na mecz" - komplementuje nowego snajpera "La Gazzetta dello Sport".

Ostatecznie mistrzowie Europy z 2021 roku zwyciężyli w niedzielę 2:0. W 27. minucie bramkę zdobył Matteo Pessina. Przy obu trafieniach asystował Sandro Tonali.

Wyniki niedzielnych meczów 2. kolejki eliminacji Euro 2024:

Grupa C

Anglia - Ukraina 2:0 (2:0)

Malta - Włochy 0:2 (0:2)

Grupa H

Kazachstan - Dania 3:2 (0:2)

Słowenia - San Marino 2:0 (0:0)

Irlandia Płn. - Finlandia 0:1 (0:1)

Grupa J

Liechtenstein - Islandia 0:7 (0:2)

Luksemburg - Portugalia 0:6 (0:4)

Słowacja - Bośnia i Hercegowina 2:0 (2:0)