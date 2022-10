Piłkarz Chelsea zakończył mecz w samych bokserkach

Chelsea awansowała do półfinału FA Cup

Chelsea awansowała do półfinału FA Cup

Zobacz trening piłkarzy Chelsea do meczu z Milanem w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w Lidze Mistrzów

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w Lidze Mistrzów

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w 4. kolejce Ligi...

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w 4. kolejce Ligi...

Zwłaszcza ostatnie minuty sobotniego starcia na Stamford Bridge były najlepszą reklamą Premier League. Po golu Jorginho z rzutu karnego wydawało się, że to miejscowi zgarną tego dnia pełną pulę, ale plany w doliczonym czasie gry zdobytą w dramatycznych okolicznościach bramką pokrzyżował im Casemiro.

Choć w Anglii druga połowa października z reguły nie należy do najcieplejszych, to temperatura prestiżowego spotkania wyraźnie udzieliła się samym zawodnikom. Jednemu z nich najbardziej.

Kovacić na murawę wszedł w 36. minucie, zmieniając Marca Cucurellę. O liderze środka pola The Blues głośno zrobiło się, gdy już bitewny kurz opadł, a zawodnicy zaczęli opuszczać boisko.

W mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze, pojawiło się wiele amatorskich nagrań z trybun londyńskiego stadionu czy też fragmentów oficjalnej transmisji, na których widać, jak Chorwat zmierza w kierunku tunelu, z odzieży wierzchniej mając na sobie tylko… bokserki, korki oraz getry.

Jak zdradził "Daily Mail", Kovacić miał podarować meczową koszulkę oraz klubowe spodenki fanom, oba elementy garderoby rzucając w trybuny, po czym, trzymając w rękach butelkę wody, dołączył do klubowych kolegów kierujących się do szatni.

Jak widać, w Premier League jest upalnie niezależnie od pory roku.