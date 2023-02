"Trzydzieści sekund piekła, ludzie uciekali". Były piłkarz Wisły Kraków przeżył trzęsienie ziemi w Turcji

Do Turcji lecą polscy strażacy, by pomagać w odnajdywaniu ludzi pod gruzami. Jest ich 76 i są z czterech jednostek. Zabrali ze sobą osiem psów, a także sprzęt poszukiwawczy i do stabilizacji konstrukcji uszkodzonych budynków.

Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Zginęło co najmniej 2300 osób, większość w Turcji. Są też tysiące rannych i zaginionych. Zniszczenia są ogromne, głównie w pasie od tureckiego miasta Diyarbakir do syryjskiej Hamy, ale wstrząsy wywołały panikę też w Libanie, a odczuwalne były na Cyprze. Prezydent Turcji mówi, że ostatni raz tak straszne trzęsienie ziemi było tam przed drugą wojną światową.

W ciągu jednego roku w Turcji miało miejsce ponad 30 tysięcy trzęsień ziemi. W większości było one nieodczuwalne, ale zagrożony jest teren prawie całego kraju i gdy już dochodzi do katastrofy - giną tysiące ludzi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Turcja po trzęsieniu ziemi wprowadziła tak zwany alarm czwartego stopnia. Oznacza to apel do świata o pomoc. Jak podał prezydent Erdogan, wsparcie w akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaproponowało 45 państw, w tym Polska. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Po nim następowały wstrząsy wtórne. Zawalały się całe bloki mieszkalne i szpitale. Zginęło ponad pięć tysięcy osób, a kolejnych kilkanaście jest rannych.

"Przebudziłem się około piątej. Masakra"

Christian Atsu odnaleziony pod gruzami Wreszcie dobre... czytaj dalej » Chwile grozy w Gaziantep, mieście w południowej Turcji, przeżył Hanousek, który gra w miejscowym klubie ekstraklasy Gaziantep FK. Trafił tam na wypożyczenie latem zeszłego roku ze Sparty Praga. Wcześniej, w sezonie 2021/2022, był graczem Wisły Kraków.

- Nigdy nie widziałem piekła w moim życiu, ale wyobrażam sobie, że wygląda właśnie tak jak Gaziantep teraz - mówi w rozmowie z eurosport.pl 29-letni czeski obrońca.

Pamięta dokładnie tamten straszliwy poniedziałkowy poranek. - Przebudziłem się około godziny piątej. Po prostu masakra, trudno było to porównać do czegokolwiek. Trzydzieści sekund piekła. Nie wiedziałem, czy powinienem zostać w domu, czy wyjść. Wszystko mogło się zdarzyć. Przez okno zobaczyłem uciekających ludzi, którzy próbowali odjechać samochodami jak najdalej od budynków - opowiada roztrzęsiony Hanousek.

- Zaraz zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości z klubu, że mam razem z innymi zawodnikami jechać do ośrodka treningowego, bo tam jest bezpiecznie. Błyskawicznie ubraliśmy się z żoną, która jest w ciąży, i trzyletnim synem. Zabraliśmy paszporty i najpotrzebniejsze rzeczy. Po 15 minutach nie było już nas - dodaje.

"Unikam oglądania zdjęć"

Noc spędzili w ośrodku treningowym. Następnego dnia wrócili do mieszkania w wysokim wieżowcu, położonym około 20 minut jazdy od centrum Gaziantep. - Zastaliśmy potworny bałagan. Praktycznie wszystkie rzeczy leżały na podłodze. Stół, krzesła, zabawki mojego syna... - wylicza Hanousek.

Źródło: Newspix Matej Hanousek w barwach Wisły Kraków

- Szczerze mówiąc, unikam oglądania zdjęć w internecie, bo widziałem te wcześniejsze z miejsc katastrofy. Po prostu nie chcę - przyznaje Czech, który zaznacza, że jest obecnie bezpieczny z rodziną. Jeszcze we wtorek zamierza przedostać się prywatnym samolotem do Ankary, stamtąd do Stambułu i wrócić do Pragi.

W poniedziałek w Turcji zostały odwołane imprezy sportowe. O decyzji poinformował w mediach społecznościowych szef tamtejszego ministerstwa sportu Mehmet Kasapoglu. Wcześniej rozgrywki zawiesił Turecki Związek Piłki Nożnej.

