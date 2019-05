Włoskie media: Allegri odejdzie z Juve. Tłusta oferta na stole

Allegri: piłka nożna to nie matematyka

Video: Eurosport

Allegri: piłka nożna to nie matematyka

- Mamy Cristiano Ronaldo, który zwiększa szansę na wygranie Ligi Mistrzów. Piłka nożna to nie jest jednak czysta matematyka. W piłce dodanie jeden do jednego może ci dać trzy, sześć, cztery albo zero. Jest nam przykro, że nie awansowaliśmy - powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri po porażce jego zespołu w starciu z Ajaksem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

»