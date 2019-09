Boli od samego patrzenia. Piłkarz Chelsea czeka na diagnozę po brutalnym faulu

Już we wtorek 17 września rozpocznie się faza grupowa Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. W pierwszej kolejce Chelsea zmierzy się na własnym stadionie z Valencią. O tym spotkaniu opowiedział menedżer The Blues Frank Lampard.

Mount ma 20 lat, a jeszcze wiosną, w barwach Derby County, biegał po boiskach Championship. Radził sobie na tyle dobrze, że menedżer Frank Lampard, obejmując Chelsea, zabrał go ze sobą. I tak młody pomocnik wypłynął na szerokie wody.

Przyjeżdża Juventus, obawy Atletico. "Ronaldo to zwierzę strzelające gole" Diego Simeone ma,... czytaj dalej » Wielkiej widowni po raz pierwszy zaprezentował się podczas Superpucharu Europy, kiedy wszedł na zmianę i raz po raz nękał obronę Liverpoolu. W serii rzutów karnych błysnął z kolei wielkim opanowaniem, pakując piłkę w samo okienko bramki.

Mount wkroczył do świata wielkiego futbolu w wielkim stylu i zachwycał również w Premier League, gdzie w pięciu meczach uzbierał trzy gole. Wtorek miał być kolejnym kamieniem milowym w zawrotnie rozwijającej się karierze, dniem, w którym Anglik przywita się z Ligą Mistrzów. I tak też było, ale o tym debiucie 20-latek będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Próbował grać dalej

W Londynie mijała ledwie dziewiąta minuta gry, kiedy Mount przerwał akcję Francisa Coquelina. Rozpędzony i zdeterminowany Francuz nie odpuścił i skończyło się brutalnym faulem. Korki piłkarza Valencii wbiły się w nogę Mounta w dolnej części łydki, a staw skokowy wygiął się w nienaturalny sposób. Wyglądało to potwornie, a piłkarz Chelsea zwijaj się z bólu. Potężna adrenalina i chyba jeszcze większa ambicja nie pozwoliła mu odpuścić. Wrócił jeszcze na chwilę na boisko, ale po kilku minutach potrzebował zmiany.

Dla Coquelina turecki sędzia Cuneyt Cakir był bardzo wyrozumiały, bo ukarał go tylko żółtą kartką.



Coquelin’s tackle on Mason Mount



How on earth is that not a red card



pic.twitter.com/JK0t540NqI — Brandon Lee Portnoy (@BrandonPortnoy) September 17, 2019





Jak poważny jest to uraz, na razie nie wiadomo. - Musimy poczekać 24-48 godzin, by oszacować skalę ten kontuzji. Z pewnością jest to uraz kostki, a to wielka szkoda, bo Mason prezentował się ostatnio fantastycznie i dziś również dobrze zaczął - mówił tuż wtorkowym spotkaniu Lampard.