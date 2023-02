Jest finał sprawy oskarżonego o gwałt piłkarza Manchesteru United

Napaść na tle seksualnym i groźby śmierci. Piłkarz Manchesteru United aresztowany Mason Greenwood,... czytaj dalej » W styczniu ubiegłego roku była dziewczyna młodego Anglika Harriet Robson w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia swojego ciała, na których dało się zauważyć siniaka i rozciętą wargę. Greenwooda oskarżyła o pobicie, znęcanie i próbę gwałtu. Sprawą zajęła się policja.

W ciągu kilku godzin od pojawienia się zarzutów napastnik, który rozegrał jeden mecz w reprezentacji Anglii, został zawieszony do odwołania przez swój klub, Manchester United.

Po trzech dniach piłkarz wyszedł z aresztu za kaucją. Jego zwolnienie było dwukrotnie przedłużane. Wydawało się, że wkrótce złote dziecko angielskiego futbolu wróci na boisko. Nic takiego jednak nie miało miejsca.

"Wycofanie się kluczowych świadków"

W październiku i listopadzie piłkarz pojawił się w sądzie i zeznawał. W czwartek poinformowano, że Greenwood nie będzie już podlegać postępowaniu karnemu, zarzuty postawione Greenwoodowi zostały wycofane.

- W tym przypadku wycofanie się kluczowych świadków, a także nowe materiały, które wyszły na jaw, oznaczały, że nie było już realnej perspektywy skazania. W tych okolicznościach byliśmy zobowiązani do umorzenia postępowania. Wyjaśniliśmy naszą decyzję wszystkim stronom - tłumaczył rzecznik Koronnej Służby Prokuratorskiej.

Źródło: Getty Images Greenwood jest już rok bez gry w piłkę

Nadinspektor Michaela Kerr z Greater Manchester Police powiedziała, że decyzja "nie została podjęta pochopnie". - Zespół śledczych rozumie powody umorzenia postępowania na tym etapie. Pomimo zainteresowania mediów i opinii publicznej tą sprawą, zdecydowaliśmy się nie komentować jej bardziej szczegółowo - podkreśliła.

- Chciałabym jednak skorzystać z okazji, aby podkreślić zaangażowanie policji w Greater Manchester w badanie zarzutów wobec kobiet i dziewczyn oraz wspieranie osób dotkniętych przemocą, niezależnie od ich okoliczności w tym trudnym i niepokojącym dla nich okresie - zaznaczyła.



Statement from Chief Superintendent Michaela Kerr: pic.twitter.com/tqLI73yZD1 — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 2, 2023





Dostanie zielone światło na grę?

Angielskie media twierdzą, że w najbliższym czasie należy spodziewać się oficjalnego komunikatu Manchesteru United w sprawie Anglika, który trafił do klubu z Old Trafford, gdy miał sześć lat. Jego kontrakt obowiązuje go do czerwca 2025 roku. W piłkę zawodowo nie grał od roku. Ostatnim meczem, jaki rozegrał dla Czerwonych Diabłów, było ligowe starcie z West Hamem 22 stycznia ubiegłego roku.