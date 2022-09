Bramkarz ogłuszony petardami. Mecz przerwany

Video: Eurosport

Skandal w Boliwii. Kibol rzucił petardy na boisko, bramkarz...

W Boliwii, podczas meczu The Strongest - Jorge Wilstermann, jeden z kiboli rzucił petardy na boisko. Te spadły obok bramkarza gospodarzy. W wyniku wybychu Daniel Vaca ucierpiał, a po spotkaniu musiał udać się do szpitala na badania. Kibol został pochwycony przez policję. The Strongest wygrało 2:1.

