Kolega Lewandowskiego "wypychany" z Barcelony. "Coś pomiędzy zastraszaniem a nękaniem"

Pierogi zostały w plecaku, koszulki "Lewego" wciąż nie mają. Kibice, którzy w niedzielnym meczu Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera pojawili się na stadionie między innymi po to, by złożyć Polakowi nietypową propozycję wymiany, o zorganizowanej przez siebie akcji opowiedzieli reporterowi TVN24.

O ile pozyskiwanie nowych zawodników władzom Barcelony wychodzi tego lata bardzo dobrze, o tyle nie można tego samego powiedzieć o sprzedaży niepotrzebnych piłkarzy. A to jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania klubu pod względem finansowym. Wielu zawodników, którzy nie mają przyszłości na Camp Nou, wcale nie nosi się z zamiarem odejścia. W tym gronie jest Braithwaite.

Już pod koniec ubiegłego sezonu trener Barcelony Xavi Hernandez miał mu zakomunikować, że nie widzi go w planach na kolejne rozgrywki. Napastnik reprezentacji Danii, który ma kontrakt do czerwca 2024 roku, nie został też powołany na przedsezonowe tournee Dumy Katalonii do Stanów Zjednoczonych. Holender wściekły na Barcelonę. "To mafia i trzeba ich ukarać" FC Barcelona... czytaj dalej »

"To haniebne"

Mimo że 31-latek zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma dla niego miejsca w składzie, ani myśli odchodzić prawie dwa lata przed wygaśnięciem umowy i z uporem maniaka odrzuca kolejne oferty. Jakby tego było mało, kibice Barcy też nie widzą go w zespole. Gdy wychodził na murawę przy okazji oficjalnej prezentacji drużyny przed meczem o Puchar Gampera z Pumas UNAM, słychać było gwizdy.

Czekając na rozwój sytuacji, Braithwaite otrzymał wsparcie ze swojego kraju od Michaela Sahla Hansena, dyrektora Duńskiego Związku Zawodników. Ten ostro skrytykował Barcelonę.

- Traktowanie, którego doświadcza Martin, jest całkowicie nieuzasadnione. To coś pomiędzy zastraszaniem a nękaniem. To haniebne, jak FC Barcelona próbuje zwolnić go z kontraktu - nie przebiera w słowach Sahl Hansen, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Na Camp Nou Braithwaite trafił pod koniec lutego 2020 roku z Leganes za 18 milionów euro. Nowy, ówczesny trener Barcy Quique Setien awaryjnie, bo już po zakończeniu zimowego okienka transferowego, potrzebował nowego napastnika.

- Przybył im na ratunek, kiedy byli pod presją, a teraz jest w niełasce. Gdzie jest przyzwoitość? - pyta duński działacz i ubolewa.

Źródło: Getty Images Braithwaite odejdzie z Barcelony?

- Nie możemy nic zrobić, żeby pomóc Martinowi, ponieważ Barca nie złamała żadnego przepisu dotyczącego napastnika. Kontrakt to kontrakt, klub i Martina obowiązuje on jeszcze dwa lata i obie strony muszą go wypełnić. Jeden z największych klubów na świecie powinien traktować swoich piłkarzy z większym szacunkiem - podsumował.

Oprócz Braithwaite'a, Barcelona chce się pozbyć też Samuela Umtitiego. Niepewna jest także przyszłość takich piłkarzy jak: Memphis Depay i Frenkie de Jong. Latem klub opuścili m.in. Neto, Clement Lenglet, Dani Alves, Riqui Puig, Luuk de Jong, Alex Collado i Nico Gonzalez.