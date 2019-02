Belgijski pomocnik po pięciu latach opuszcza Manchester United

Angielski klub nie ujawnił szczegółów finansowych transferu. W komunikacie podziękował doświadczonemu pomocnikowi za grę dla Manchesteru United i życzył mu powodzenia w nowym zespole.

Człowiek Moyesa

31-letni Fellaini występował w Manchesterze od września 2013 roku, gdy został sprowadzony za 27 milionów funtów z Evertonu. Na Old Trafford przybył razem z trenerem tego klubu Davidem Moyesem, który zastąpił na stanowisku Sir Alexa Fergusona.

Fellaini w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach Czerwonych Diabłów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył dwie bramki, zaliczył tyle samo asyst. Przez ostatnie tygodnie leczył kontuzję.

W reprezentacji zaliczył dotychczas 87 meczów i zdobył 18 bramek. W 2018 roku zajął z kadrą narodową trzecie miejsce w mistrzostwach świata w Rosji.