Solskjaer skreślił Fellainiego. Rękę wyciągają Chińczycy

31-letni zawodnik we wtorek przed południem pojawił się w ośrodku treningowym Manchesteru United. W Carrington negocjował odejście z klubu. Jak podają media, ze „Sky Sports” na czele, Marouane Fellaini dostał zgodę na transfer, a jego menedżer rozpoczął poszukiwania nowego zespołu.

Passa United trwa. Solskjaer wyrównał rekord legendy Manchester United... czytaj dalej » Powodem niezadowolenia Belga jest brak regularnych występów od momentu, gdy trenerem Czerwonych Diabłów został Ole Gunnar Solsjkaer. W sześciu pierwszych meczach pod wodzą norweskiego szkoleniowca Fellaini tylko dwukrotnie pojawił się na murawie, łącznie grając 31 minut. W dwóch ostatnich zawodnik miał problem z urazem.

Donośne sygnały z Państwa Środka

Teraz wiele wskazuje na to, że doświadczony pomocnik będzie grał w Chinach. Jakiś czas temu mówiło się o zainteresowaniu ze strony Guangzhou Evergrande. W tym momencie wydaje się, że bliżej jego zatrudnienia jest inny klub z Państwa Środka - Shandong Luneng Taishan. W piątym najbogatszym zespole Chińskiej Superligi występuje już były zawodnik Southampton FC, Graziano Pelle.

Azjatyckie media podały, że Shandong wysłało delegację do Manchesteru, aby uzgodnić ostateczne szczegóły transakcji z wiceprezesem United Edem Woodwardem. Czas jest po stronie Chińczyków, gdyż tam okienko transferowe zamyka się dopiero 28 lutego. Przedstawiciele angielskiego również potwierdzili negocjacje.

Faworyt Moyesa i Mourinho

Fellainiego na Old Trafford sprowadzał jego były trener David Moyes. W 2013 roku Belg przeszedł do United z Evertonu za 27 mln funtów. 31-letni pomocnik był jednym z ulubieńców Jose Mourinho. Choć rzadko grał w podstawowym składzie , to zdobył wiele istotnych bramek.

Wszystko zmieniło się po przyjściu Solskjaera, który dał jasno do zrozumienia, że nie wiąże z nim przyszłości. Zmianę otoczenia utrudniła kontuzja, jakiej Belg doznał podczas jednego z treningów. Do pełni zdrowia wróci dopiero za kilkanaście dni.

Zainteresowanie Fellainim wykazywały też FC Porto i AS Monaco, jednak szanse występów w Europie maleją, bo z końcem stycznia okno transferowe zamyka większość lig.