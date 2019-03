Fellaini po 12 latach kończy z kadrą. "Czas, by ustąpić miejsca młodszym"

"Po dwunastu latach grania dla Belgii na najwyższym poziomie postanowiłem się wycofać. To nie była dla mnie łatwa decyzja, ale nadszedł czas, by ustąpić miejsca młodszym kolegom. Niech oni kontynuują ten wspaniały okres dla belgijskiej piłki" - napisał na swoim koncie na Twitterze Marouane Fellaini.



pic.twitter.com/A7rVvajpMI — Marouane Fellaini (@Fellaini) March 7, 2019





Diabelskie szczęście Manchesteru. Ta sytuacja przesądziła o awansie Manchester United... czytaj dalej » Rodzice Fellainiego pochodzą z Maroka, ale ten całe życie reprezentował Belgię. Z reprezentacją do lat 19 wystąpił podczas młodzieżowych mistrzostw Europy w Polsce w 2006 r. "Fella" wystąpił w meczu fazy grupowej z reprezentacją Polski, która wygrała we Wronkach z Belgami 4:1.

Do trzech razy sztuka

W dorosłej reprezentacji zadebiutował rok później, zaliczył w niej 87 występów. Pomocnik zagrał w mistrzostwach świata w 2014 roku w Brazylii i Euro 2016 we Francji. W obu imprezach Belgowie dotarli do ćwierćfinału. Największy sukces w kadrze Fellaini osiągnął w zeszłorocznym mundialu w Rosji, gdzie Belgia wywalczyła brązowy medal. Przegrany półfinał z Francją był ostatnim występem Fellainiego w belgijskiej kadrze.

Zimą odszedł do ligi chińskiej. Shandong Luneng wykupił go z Manchesteru United za 10,5 mln funtów. W barwach nowego zespołu strzelił już jednego gola. W klubie z Old Trafford występował w latach 2013-2019.