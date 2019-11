Zgrzyt na Wembley. Piłkarz Legii starł się z gwiazdą Anglików

Była 33. minuta czwartkowego meczu na Wembley, gdy Vesović i Rashford walczyli o piłkę przy narożniku boiska. Napastnik Anglików został sfaulowany, co wyraźnie go zdenerwowało. Odepchnął Czarnogórca, a ten nie pozostał mu dłużny. Vesović natychmiast odwrócił się i przytknął głowę do czoła rywala.

Spięcie Marko Vesovicia (z lewej) i Marcusa Rashforda



Gwiazdor Manchesteru United już nie odpowiedział. Podniósł tylko rękę, sygnalizując sędziemu niesportowe zachowanie Vesovicia. Hiszpan Antonio Mateu Lahoz ukarał zawodnika Legii Warszawa żółtą kartką.

Na Wembley gospodarze wówczas prowadzili 4:0, a czwartą bramkę chwilę przed incydentem zdobył właśnie Rashford.

Reprezentantowi Czarnogóry upiekło się. Nie został wyrzucony z boiska

Mają awans

Ostatecznie Anglicy zwyciężyli 7:0 (hat trick Harry'ego Kane'a) i przypieczętowali awans na Euro 2020. Drużyna Garetha Southgate'a z 18 pkt jest liderem grupy A. Drudzy są Czesi (15 pkt), którzy również pojadą na mistrzostwa.



Czarnogóra jest czwarta z dorobkiem zaledwie trzech punktów.

Anglia - Czarnogóra 7:0 (5:0)

Bramki: Alex Oxlade-Chamberlain (11.), Harry Kane trzy (19., 24., 37.), Marcus Rashford (30.), Aleksandar Sofranac (66. samobójcza), Tammy Abraham (84.).