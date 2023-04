Mariusz Sierakowski nie żyje. Były piłkarz Hutnika Kraków zginął tragicznie w wieku 29 lat

"Przed chwilą dotarła do nas tragiczna informacja. W wieku 29 lat tragicznie zginął nasz wychowanek, Mariusz Sierakowski. Do zobaczenia na Sektorze Niebo!" - napisano we wtorkowym komunikacie drugoligowego obecnie klubu.



Do zobaczenia na Sektorze Niebo!



Sierakowski przygodę z piłką rozpoczął właśnie w Hutniku Kraków, z którym w 2012 roku wywalczył awans do trzeciej ligi. Później reprezentował barwy takich klubów jak Sparta Kazimierza Wielka, Pcimianka, Kaszowianka, Targowice i TS Węgrzce. Jego ostatnią drużyną był LKS Złomex Branice.

W tym ostatnim klubie występował jeszcze w rundzie wiosennej minionego sezonu.