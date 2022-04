Są rewelacją sezonu, ale trener do wymiany. Wzięli wielokrotnego reprezentanta Polski

Radomiak zaskakuje postawą w pierwszym sezonie po powrocie do ekstraklasy

Zawodnicy Radomiaka Radom po treningu zorientowali się, że ktoś ukradł ich luksusowe mercedesy. W sprawę zamieszany jest jeden z zawodników drużyny, który ma francuskie obywatelstwo. Morimakan D. został tymczasowo aresztowany, klub rozwiązał z nim kontrakt. Mercedesy - to informacja nieoficjalna - udało się odzyskać.

Decyzja o zmianie szkoleniowca w Radomiu jest zaskakująca. Wprawdzie w piątek Radomiak nie wygrał siódmego z rzędu meczu (cztery remisy i dwie porażki, w tym ostatnia, na własnym boisku 0:1 z Cracovią), ale klub, który w ubiegłym roku po 36 latach wrócił do ekstraklasy, po 30 ligowych kolejkach z dorobkiem 43 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. Cracovia wykorzystała niemoc Radomiaka na otwarcie ligowej kolejki Cracovia w piątek... czytaj dalej »

Nowa rola dla trenera

- Jestem po rozmowach z zarządem klubu i wspólnie postanowiliśmy, że moja praca trenerska została zakończona - powiedział w poniedziałek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Banasik. Z Radomiem jednak się nie żegna definitywnie. Otrzymał bowiem propozycję pracy w nowej roli w klubie.

- Ustaliliśmy, że będę dopingował zespół, pomagał mentalnie jak się da, a z klubem jeszcze rozmawiamy na temat mojej jakiejś współpracy, ale to trochę jeszcze za wcześnie, by o tym rozmawiać i decyzje podejmować - dodał szkoleniowiec, który prowadził Radomiaka od 25 czerwca 2018 roku przez prawie cztery sezony.

Wywalczył z zespołem najpierw awans z drugiej do pierwszej ligi, a następnie wprowadził go do ekstraklasy. Po rundzie jesiennej obecnych rozgrywek Radomiak zajmował wysokie czwarte miejsce.



Dariusz Banasik od dziś nie jest trenerem pierwszego zespołu Radomiaka. Szkoleniowiec otrzymał propozycję pracy w nowej roli w naszym Klubie. Mamy nadzieję, że ją przyjmie.



Więcej: https://t.co/M7rnqhdhF5pic.twitter.com/hZZZkJ35jh — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) April 25, 2022

Powrót po czterech miesiącach

Jego następca podpisał z klubem kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o jeden sezon. Blisko 43-letni Lewandowski to były reprezentant Polski. W biało-czerwonych barwach zanotował 66 występów i strzelił pięć goli. Brał udział w mistrzostwach świata w 2006 roku i Euro 2008. Jako zawodnik występował m.in. w Zagłębiu Lubin, Dyskobolii Grodzisk Wlkp. i ukraińskim Szachtarze Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA oraz pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.



Mariusz Lewandowski nowym trenerem Radomiaka



Mariusz Lewandowskim został nowym trenerem Radomiaka Radom! Szkoleniowiec podpisał z naszym Klubem kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o jeszcze jeden sezon



Więcej: https://t.co/QreKNVVsCf



Trenerze, witamy w Radomiu pic.twitter.com/z20H0HCpUT — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) April 25, 2022

Jako trener pracował w Zagłębiu Lubin i Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Z tym drugim klubem wywalczył awans do ekstraklasy, ale w grudniu poprzedniego roku został zwolniony.

Asystentem Lewandowskiego w Radomiaku będzie Krzysztof Kawałko.