Z Nicei do Marsylii. Balotelli zostaje we Francji

Kompromitacja Monaco w Pucharze Francji. Glik nie pomógł Piłkarze AS... czytaj dalej » 28-letni Balotelli jest znany z występów przede wszystkim w AC Milan i Manchesterze City, grał też w Liverpoolu, ale w ekipie The Reds głównie zawodził. Do Nicei trafił w 2016 roku i w minionym sezonie był piątym strzelcem Ligue 1.



W obecnych rozgrywkach spisuje się jednak beznadziejnie. Nie zdobył ani jednej bramki w 10 ligowych występach.

Poczeka na debiut

Jak zapowiedział trener marsylczyków Rudi Garcia, Balotelli nie zagra jeszcze w piątkowym spotkaniu z Lille, ponieważ nie jest wystarczająco gotowy pod względem fizycznym.



Olympique Marsylia zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów po 20 meczach. Ekipa Nice zdobyła tyle samo, ale w 21 spotkaniach, i jest ósma.