Ostra kłótnia Balotellego z trenerem. Niemal doszło do bójki

Do zdarzenia doszło tuż po meczu 4. kolejki ligi tureckiej. Zespół Włochów wygrał 1:0 (gol Kevina Rodriguesa w 6. minucie). Balotelli nie znalazł się w wyjściowym składzie gospodarzy. Montella desygnował go do gry od początku drugiej połowy (w miejsce Artioma Dziuby).

Montella: oczekujemy od niego więcej

Podczas gdy po ostatnim gwizdku wszyscy piłkarze Adana Demispor dziękowali sobie, rywalom i sędziom, Balotelli wyraźnie miał pretensje do swojego trenera. Powiedział coś w jego kierunku i wskazał ręką. Nie wiadomo, co było powodem i jakie słowa padły, ale bardzo zdenerwowały Montellę.

Ten ruszył w kierunku piłkarza, odpowiadając mu i lekko odepchnął. Gdyby nie szybka i przytomna interwencja członków sztabu i kilku innych piłkarzy, którzy oddzielili od siebie obu panów, mogło dojść do rękoczynów.



The moment Mario Balotelli and Vincenzo Montella almost got into a fight..pic.twitter.com/MJGxg6scOi — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) August 28, 2022

Balotelli nie daje o sobie zapomnieć. Pięć goli, w tym jeden wyjątkowy O tym, że Mario... czytaj dalej » Obrazki pomeczowe szybko trafiły do mediów społecznościowych. Mało kogo interesował wynik spotkania. Bardziej komentowano to, co zaszło między Balotellim a Montellą. Do incydentu odniósł się trener Adana Demirspor.

- Mogę tylko powiedzieć, że oczekujemy od niego więcej. Przypływ adrenaliny sprawia, że ​​ludzie mówią czasem niepotrzebne słowa, ale dla mnie sprawa na tym się skończyła - tłumaczył po meczu Montella, niegdyś napastnik reprezentacji Włoch i AS Roma.

To nie pierwszy raz, gdy Balotelli kłóci się ze swoim szkoleniowcem. Najsłynniejszy konflikt miał miejsce z Roberto Mancinim na początku 2013 roku. Obaj pracowali w Manchesterze City. Świat futbolu obiegły fotografie z treningu, na których włoski trener łapie Balotellego za koszulkę i szarpie ze złości.

Kiedyś starł się z Mancinim

Tak jak w ostatnim przypadku, tak i wtedy rozdzielać musieli ich członkowie sztabu szkoleniowego. Co wtedy zdenerwowało menedżera City? Jak potem wyjawił Mancini, niepokorny napastnik kopnął na treningu Scotta Sinclaira. - Powiedziałem mu żeby zszedł z boiska. Nie chciał, więc postanowiłem mu pomóc - opowiadał obecny selekcjoner reprezentacji Włoch.

Po czterech meczach tureckiej Super Lig Adana Demirspor ma dziewięć punktów i zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Gaziantep.