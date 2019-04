Balotelli krytykuje Bonucciego po rasistowskim skandalu. "Ma szczęście, że mnie tam nie było"

Kean od początku był obrażany przez miejscowych kibiców. Oprócz gwizdów dało się słyszeć odgłosy naśladujące małpy. Młody napastnik Juventusu na rasistowskie zaczepki odpowiedział w najlepszy możliwy sposób – w 85. minucie strzelił gola na 2:0 dla drużyny Starej Damy, ustalając tym samym wynik.

Po zdobytej bramce Kean podbiegł pod trybunę zajmowaną przez fanów gospodarzy, rozłożył ręce i w bezruchu przez chwilę patrzył przed siebie. Jak później wyjaśnił, w ten sposób zareagował na rasizm.

- Uważam, że winę ponoszą obie strony. Moise nie powinien się w ten sposób zachowywać – wypalił w rozmowie ze Sky Sport Italia Bonucci, kolega z drużyny Keana.

"Lepiej zakończ karierę, idioto"

Za te słowa na doświadczonego obrońcę spadła ogromna krytyka. Na swoim Instagramie Raheem Starling napisał, oznaczając profil Bonucciego: "jedyne, co pozostaje, to tylko się zaśmiać".

Stan Collymore, były napastnik m.in. Liverpoolu, obecnie udzielający się jako piłkarski ekspert, poszedł jeszcze dalej: "Twój kolega został rasistowsko obrażony i nie jest temu winny. Nie próbuj sugerować, że było inaczej. Jeśli w takiej sytuacji nie potrafisz stanąć w obronie kolegi z drużyny, lepiej zakończ karierę, idioto."



Hey @bonucci_leo19, your team mate who was racially abused is NOT TO BLAME for being racially abused, so don't try to suggest he was.



If you can't support your team mates right to not be greeted with monkey chants, hang your boots up.



Idiot. — Stan Collymore (@StanCollymore) April 3, 2019





"Super Mario" stanął w obronie Keana

Również Balotelli, teraz zawodnik Olympique Marsylia, zareagował bardzo ostro. "Bonucci ma szczęście, że nie było mnie wtedy w pobliżu. Zamiast bronić obrażanego piłkarza wygaduje takie rzeczy? Jestem w szoku" – skomentował "Super Mario" na instagramowym profilu Keana.

Bonucci dziś próbował ratować sytuację. "Bez względu na wszystko, powiedz NIE razismowi" – napisał w mediach społecznościowych.