"Wstydźcie się wszyscy ci, którzy wydawali odgłosy małp". Balotelli ma żal do kibiców

23.01 | Mario Balotelli przeszedł z Nice do Olympique Marsylia - poinformował ten drugi klub francuskiej ekstraklasy. Włoski napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu.

Mario Balotelli zostaje we Francji

3.10 | Skandal we Włoszech. Mario Balotelli nie wytrzymał rasistowskich wyzwisk ze strony kibiców Hellasu Verona, wziął piłkę w ręce i na znak protestu kopnął ją w kierunku trybuny napastników. Później wzburzony zawodnik Brescii chciał opuścić plac gry.

Kopnął piłkę w trybuny, chciał zejść z boiska. Balotelli miał dość rasistowskich okrzyków Skandal we... czytaj dalej » "Wstydźcie się, wstydźcie się. Wstydźcie. Wszyscy ci, którzy wydawali z siebie odgłosy małp. W obecności waszych dzieci, żon, znajomych, rodziców i przyjaciół… wstyd" – napisał Balotelli na swoim instagramowym koncie.

Dał się przekonać do pozostania

Były reprezentant Włoch nie czekał do ostatniego gwizdka i na zachowanie z trybun chciał zareagować natychmiast, opuszczając murawę Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

Odwieść od pomysłu próbowali go koledzy z Brescii, a także sędziowie. Arbiter główny Maurizio Mariani zarządził nawet, by przy wykorzystaniu stadionowych głośników wydać komunikat z informacją, jakie kary grożą fanom za rasistowskie okrzyki.

Ostatecznie były piłkarz Manchesteru City i Liverpoolu dał się udobruchać i po długich dyskusjach boiska nie opuścił, a w końcówce meczu odpowiedział kibicom z Werony na ich zachowanie w możliwie najlepszy sposób – strzelając zza pola karnego przepięknego gola na 1:2.



Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore.Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l'evidenza . #notoracism #forzabrescia #testaallaprossimapartita #noinonciarrendiamo





Trener Verony niczego nie słyszał

Jak się jednak okazało, nie wszyscy na stadionie słyszeli rasistowskie okrzyki. Trener gospodarzy Ivan Jurić upierał się, że takowe w ogóle się nie pojawiły.

- Nie boję się powiedzieć, że do niczego tam nie doszło. Oczywiście były gwizdy i dogryzanie, ale nic więcej. Mnie też często obrażano, ale dzisiaj nie mieliśmy z tym do czynienia. O reakcję trzeba pytać samego Balotellego. Rasizm jest czymś okropnym i nie mam problemów z piętnowaniem tego typu zachowań, gdy one rzeczywiście się pojawiają. W niedzielę niczego nie słyszałem. Kłamstwem byłoby tworzenie fikcyjnych problemów – przyznał po meczu Jurić.

Źródło: Getty Images Mario Balotelli Hellas Verona - Brescia

Tego typu stwierdzeń napastnik Brescii nie mógł pozostawić bez reakcji.

Rasistowski atak na kolegę Milika. Mecz przerwano na kilka minut Trudno uwierzyć,... czytaj dalej » "Dziękuję wszystkim moim kolegom na boisku za solidarność, a kibicom za wszystkie wiadomości. Bardzo dziękuję. Udowodniliście, że jesteście prawdziwymi mężczyznami, a nie tymi, którzy zaprzeczają dowodom" – ocenił Balotelli.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy rasistowski incydent z udziałem Balotellego we Włoszech. W 2013 roku obrażany był przez kibiców Romy jeszcze jako piłkarz AC Milan. Z kolei w 2018 roku we Francji narzekał na rasistowskie przyśpiewki fanów Dijon podczas meczu z jego Niceą.

W sobotę w Serie A doszło też do innego incydentu o rasistowskim podłożu. Fani AS Roma zaatakowali słownie ciemnoskórego obrońcę Napoli Kalidou Koulibaly'ego. W grudniu zeszłego roku w podobny sposób potraktowali Senegalczyka sympatycy Interu.