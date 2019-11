Kopnął piłkę w trybuny, chciał zejść z boiska. Balotelli miał dość rasistowskich okrzyków

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Była 53. minuta niedzielnego meczu Hellas Verona - Brescia Calcio, w 11. kolejce Serie A. Balotelli znalazł się w narożniku boiska i starał się chronić piłkę przed dwoma przeciwnikami. Nagle Włoch zrobił coś niespodziewanego. Zatrzymał się, wziął piłkę w ręce i wściekły kopnął ją w kierunku trybuny kibiców gospodarzy.



Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.



Here's the aftermath.



We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K — Henry Bushnell (@HenryBushnell) November 3, 2019





Miał dość

Milik w poprzeczkę, Zieliński w słupek. Podwójny pech Polaków na Stadio Olimpico Zanim Arkadiusz... czytaj dalej » Czarnoskóry piłkarz był niesamowicie wzburzony, bo - jak twierdził - fani z Werony obrazili go na tle rasowym. Po czymś takim Balotelli nie miał już ochoty kontynuować spotkania. Wymownym gestem pokazał sędziemu, że ma tego dość i kończy grę, po czym zaczął schodzić z boiska do szatni.

Zrobiło się olbrzymie zamieszanie. Mecz został przerwany na kilka minut. Najpierw zawodnicy Brescii próbowali powstrzymać swojego kolegę. Później robili to także piłkarze gospodarzy i sędzia. Wszyscy starali się pocieszać Balotellego. Niektórzy poklepywali go po plecach, inni nawet przytulali.

Sędzia Maurizio Mariani zarządził, aby z głośników miejscowi kibice usłyszeli, jakie kary grożą za rasistowskie okrzyki.

Strzelił pięknego gola

W końcu 36-krotny reprezentant Italii dał się przekonać i pozostał na boisku. Warto było. Balotelli odpowiedział w najlepszy możliwy sposób, strzelając pięknego gola z dystansu. Zrobił to, będąc na wprost trybun, z których miał usłyszeć rasistowskie okrzyki.

Ostatecznie jego zespół przegrał 1:2. Od 16. minuty w drużynie Verony występował Paweł Dawidowicz, a od 73. Mariusz Stępiński.



Rasistowskie incydenty od lat są olbrzymim problemem na włoskich stadionach. Za zachowanie pseudokibiców karane są kolejne kluby, ale problem stale powraca.