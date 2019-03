Tego jeszcze nie było. Balotelli transmitował radość po strzeleniu gola

Sytuacja miała miejsce w 12. minucie gry, tuż po tym, gdy reprezentant Włoch w ekwilibrystyczny sposób pokonał bramkarza gości. Gola świętował trzymając w ręku telefon komórkowy, razem z nim cieszyło się kilku innych graczy Marsylii.

Krótki filmik na swoim Twitterowym koncie umieścił później także francuski klub.



Smiles all around for the team after another win!



# OMASSE pic.twitter.com/keqDhpoagb — Olympique Marseille (@OM_English) 3 marca 2019





28-letni zawodnik poszedł o krok dalej niż jego rodak Francesco Totti. Cztery lata temu legendarny kapitan Romy po zdobyciu bramki w derbowym meczu z Lazio zrobił sobie zdjęcie na tle kibiców. On telefon otrzymał od jednego z członków sztabu szkoleniowego.

Nagranie Balotellego cieszy się ogromną popularnością. W poniedziałek nad ranem, niespełna dwanaście godzin od zakończenia spotkania, miało na Instagramowym koncie zawodnika już około 1,2 miliona wyświetleń.

Źródło: Newspix Balotelli miał nietypowy pomysł

"Super Mario" w styczniu trafił do Olympique Marsylia z OGC Nice. W sześciu występach ligowych w nowym klubie zdobył cztery gole. Wcześniej grał m.in. w Interze Mediolan, AC Milan, Liverpoolu czy Manchesterze City. Był bohaterem wielu niecodziennych sytuacji, nawet skandali.



Olympique Marsylia z dorobkiem 44 pkt zajmuje po 27 kolejkach Ligue 1 czwarte miejsce. Prowadzi broniący tytułu zespół Paris Saint-Germain, który mimo jednego spotkania zaległego o 17 punktów wyprzedza Lille OSC