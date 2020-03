Mama Cristiano Ronaldo przeszła udar mózgu. "Miałam szczęście"

Mama Cristiano Ronaldo w szpitalu. Portugalczyk dziękuje za wsparcie Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » 65-letnia kobieta - jak poinformowały portugalskie media - z samego rana we wtorek poczuła się źle. Po godzinie 5 była już w szpitalu na Maderze. Lekarze stwierdzili u niej niedokrwienny udar mózgu. Gazeta "Record" podała, że przeprowadzono trombektomię mechaniczną - zabieg polegający na odblokowaniu tętnic, co umożliwia przepływ krwi do mózgu.

"Dolores wkrótce wróci"

Stan Aveiro jest stabilny. O tym, że czuje się coraz lepiej, zapewniła w wiadomości opublikowanej w czwartek.

"Za kilka dni wrócę do normalnej rutyny, jeśli Bóg pozwoli. Wszystko było przerażające. Jestem świadoma tego, co się wydarzyło i z całkowitą pewnością mogę przyznać, że miałam szczęście. Dziękuję zespołowi medycznemu i wszystkim profesjonalistom, którzy byli ze mną od pierwszej godziny. Dziękuję też za nieustanne wsparcie, za modlitwę i pozytywną energię. Dolores wkrótce wróci" - napisała w mediach społecznościowych.



Wyświetl ten post na Instagramie. Meus queridos desse lado , esta não é a típica msg normal da Dolores , mas só estou a passar por aqui , só para vos dizer que estou a recuperar bem(já a reclamar muito de estar deitada na cama à muitas horas ) Mas sei que é para o meu bem , em alguns dias já estarei na minha rotina normal se Deus quiser , tudo não passou de um susto ,estou sóbria , consciente do que me aconteceu e com plena certeza que fui uma sortuda ,agradeço à equipa médica e a todos os profissionais que me acompanharam desde a primeira hora ,agradeço as msgs de apoio constantes ( não estou a ler , mas a minha filha Cátia está a por- me a par de tudo o que se passa desse lado ) obrigada pela corrente de orações e pelas energias positivas de todos os lados,obrigada meus filhos queridos ,meus netos irmãos e amigos , A Dolores já já estará de volta ,até lá meus queridos agradeço um pouco de compreensão pela privacidade e respeito em geral,pois ( com saúde não se brinca ) . Só achei realmente que vocês mereciam uma palavra minha ( embora não fosse eu escrever o texto , ditei tudo o que queria falar ) Obrigada a todos Bem haja . Post udostępniony przez Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) Mar 5, 2020 o 6:17 PST





Wdzięczny Ronaldo

We wtorek za słowa wsparcia podziękował Ronaldo, który tego samego dnia przyleciał do ojczyzny, żeby być przy mamie.

"Dziękuję Wam wszystkim z słowa wsparcia dla mojej mamy. W tej chwili jej stan jest stabilny, w szpitalu dochodzi do siebie. Wraz z rodziną chcielibyśmy podziękować zespołowi medycznemu, który się nią zajmuje i uprzejmie prosimy o odrobinę prywatności w najbliższym czasie" - oświadczył na Twitterze CR7, który według gazety "Record" jeszcze we wtorek wrócił do Turynu.

To nie pierwsze problemy zdrowotne, z którymi boryka się matka gwiazdora Juventusu. W zeszłym roku Aveiro ujawniła, że walczy z rakiem piersi (po 12 latach nastąpił nawrót choroby).