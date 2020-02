"Futbol to dla mnie narkotyk". Koźmiński kandydatem na prezesa PZPN

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

29.11 | - Burdy na meczach są coraz rzadsze - mówił w TVN24 wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński. Uważa, że nie ma złotego środka, by problem pseudokibiców wyplenić z dnia na dzień i krytykuje propozycje policji, by mecze ekstraklasy odbywały się bez udziału kibiców gości (tvn24).

Potwierdziła się najgorsza diagnoza. Reprezentant Polski prawdopodobnie opuści Euro Ogromny pech... czytaj dalej » - Po prawie ośmiu latach w zarządzie PZPN i pracy ze Zbigniewem Bońkiem trzeba zdecydować, co dalej. Byłem piłkarzem w lidze i reprezentacji, następnie uczestniczyłem w życiu klubu ekstraklasy jako osoba zarządzająca Górnikiem Zabrze. Później, po pewnym okresie wyczekiwania, zdałem sobie sprawę, że życie bez piłki jest trudne. Futbol to dla mnie narkotyk. W 2012 roku zostałem zaproszony do ekipy prezesa Bońka jako wiceprezes. Bardzo sobie cenię te osiem lat. Uważam, że zrobiliśmy dużo dobrego. Wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Po tym okresie i tych doświadczeniach, które posiadam, mam nieśmiałe prawo ubiegać się o stanowisko prezesa PZPN. To doświadczenie będę mógł spożytkować - powiedział Koźmiński.



49-letni obecnie działacz ma za sobą bogatą piłkarską karierę. Grał w Hutniku Kraków, Udinese Calcio, Brescii, Anconie, PAOK Saloniki i Górniku Zabrze. W 1992 roku wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie. W pierwszej reprezentacji kraju rozegrał 45 meczów (jeden gol), uczestniczył w mistrzostwach świata 2002.

Źródło: Getty Images Marek Koźmiński podczas mundialu 2002

Od 2012 roku był wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych, a w obecnej kadencji, czyli od jesieni 2016 roku, jest wiceprezesem ds. szkoleniowych.

Ma być kontynuacja obecnych działań

Obecny prezes PZPN Boniek został wybrany na to stanowisko jesienią 2012 roku. Zgodnie z ustawą o sporcie prezes związku może pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.



- Moje główne założenia są takie, żeby kontynuować i iść w kierunku tego, co zrobiliśmy. Mamy bardzo dużo fajnych programów dotyczących między innymi szkolenia, wyszukiwania talentów, edukacji uczestniczących w nich dzieci. W ramach nabieranych doświadczeń wiemy, w których punktach trzeba pewne rzeczy poprawić - stwierdził Koźmiński po ogłoszeniu decyzji o kandydowaniu.



Jak dodał, dużym wyzwaniem jest certyfikacja szkółek piłkarskich.



Ibrahimović może zagrać z Polską na Euro 2020 Wrócił do Milanu,... czytaj dalej » - W najbliższych miesiącach poświęcimy temu sporo czasu. Oczywiście bardzo ważna jest też kwestia kształcenia trenerów, to bliski mi temat. Mamy tutaj troszkę do nadrobienia. Środowisko potrzebuje dalszej wiedzy i edukacji. Moje autorskie pomysły w czasie kampanii? Na pewno będą. Na razie nie chcę jeszcze wyciągać wszystkich tematów, bo jest za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretach. Proszę dać mi troszeczkę czasu, ale na pewno te konkrety będą - zapewnił.

W ekstraklasie więcej drużyn?

Przyznał również, że polska piłka, szczególnie zawodowa, potrzebuje dialogu.



- Taki dialog będzie odbywać się na przykład w czwartek. Tego dnia mamy wizytę klubów ekstraklasy w sprawie kształtu ligi na następne sezony. Każdy ma swój punkt widzenia. Myślę, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu - stwierdził Koźmiński.



Kandydat na prezesa PZPN jest zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia ekstraklasy do 18 drużyn.



- Uważam, że to będzie pod każdym względem korzystne dla polskiej piłki. Moim zdaniem obowiązujący teraz projekt biznesowy nie wypalił, a pod względem sportowym od początku był wątpliwy - stwierdził.

"Nie uważam się za faworyta"

W jaki sposób będzie przekonywać do swojej wizji delegatów na zjazd i jak będą wyglądały jego wyjazdy w tzw. teren, gdzie trzeba szukać poparcia?



- Będą wyglądały merytorycznie. Na pewno polskie środowisko piłkarskie dzieli się na dwie części - amatorsko-dziecięcą oraz zawodową. PZPN musi starać się to wszystko pogodzić. Rozmową, dialogiem i przekonywaniem do własnych doświadczeń. Ja nie przychodzę znikąd. Jestem osobą łatwą do oceny, wszyscy wiedzą, jakie mam przemyślenia i na co mnie stać - podkreślił.



Poprzez tak wczesne ogłoszenie decyzji o kandydowaniu chce - jak zaznaczył - powiedzieć środowisku piłkarskiemu, że jest gotowy.