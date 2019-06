Atletico kupiło piłkarza Realu. Marcos Llorente: nie mam sobie nic do zarzucenia

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Llorente to wychowanek Realu, ale bez szans na grę. W ostatnim sezonie 24-latek wystąpił zaledwie w siedmiu spotkaniach, w tym dwóch po powrocie Zinedine'a Zidane'a na stanowisko trenera. Francuz uznał, że ma lepszych pomocników i dał Llorente zielone światło na transfer.



Wszystkie strony powinny być zadowolone. Atletico znalazło następcę odchodzącego do Manchesteru City Rodriego, a Real za niechcianego piłkarza miał skasować 40 milionów euro. Również sam Llorente nie ma prawa narzekać. Nie zmienia adresu zameldowania.



- Odchodzę z Realu, który był moim domem przez dziesięć lat, ale nie mam sobie nic do zarzucenia - oświadczył po podpisaniu pięcioletniego kontraktu z Atletico.



Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

— Atlético de Madrid (@Atleti) 20 czerwca 2019





Trzeci przypadek w XXI wieku

Ruch na linii Real - Atletico to rzadki przypadek. Dokładnie dopiero trzeci w tym wieku. Dwa lata temu Real kupił od rywali francuskiego obrońcę Theo Hernandeza.

Dziesięć lat wcześniej w odwrotnym kierunku powędrował hiszpański napastnik Jose Manuel Jurado.