O dwa słowa za dużo. Marco van Basten zawieszony za "Sieg heil"

Wszystko działo się przed sobotnim ligowym spotkaniem Ajaksu Amsterdam z Heraclesem.

Pracujący na murawie reporter Fox Sports kończył właśnie rozmowę z niemieckim trenerem gości Robertem Wormuthem. Posługiwał się przy tym ojczystym językiem szkoleniowca. Nagle, w tle, padł zwrot "Sieg heil". Nazistowskim pozdrowieniem posłużył się pracujący dla stacji Van Basten.

Na trzykrotnym zdobywcy Złotej Piłki za to zachowanie nie pozostawiono suchej nitki. Kibice od razu zaczęli domagać się jego ukarania.

Holender już w przerwie meczu przepraszał za żart. - Nie miałem zamiaru szokować. Chciałem zakpić jedynie z Hansa Kraaya i jego znajomości niemieckiego. Przepraszam za moje zachowanie - usprawiedliwiał się mistrz Europy z 1988 roku.



Marco van Basten said ‘Sieg Heil’ after an interview with German coach Frank Wormuth of Heracles. Van Basten already apologized for his ‘joke’. #football#eredivisiepic.twitter.com/Pb9LhiWe9j — Tijani Goullet AD (@TijaniGoulletAD) November 23, 2019





Były napastnik przeprosił też trenera Heraclesa.

- Zadzwonił do mnie w środku nocy i powiedział, że nie był to dobry żart i że chciał zakpić jedynie z poziomu niemieckiego prezentowanego przez Kraaya. Przyjąłem przeprosiny i nie wziąłem tego do siebie. W Niemczech ten zwrot jest wielkim nietaktem, stąd chyba tyle zamieszania - stwierdził Wormuth.

"Zaakceptował konsekwencje"

Na reakcję Fox Sports nie trzeba było długo czekać.

Stacja za wybryk byłego piłkarza przeprosiła. Jego zachowanie uznano za "niestosowne nie tylko w tym momencie, ale w ogóle". Holendra w poniedziałek wezwano na dywanik i ukarano tygodniowym zawieszeniem. Jego pensja zostanie przekazana na rzecz Holenderskiego Instytutu Dokumentacji Wojny.

"Van Basten nie chciał celowo nikogo urazić, przeprosił i zaakceptował konsekwencje" - w taki sposób Fox Sports uzasadniło decyzję o karze dla byłego napastnika Ajaksu i Milanu.

Holandia mówi stop rasizmowi

Akurat ostatnia seria spotkań Eredivisie była wyjątkową kolejką. Stała pod znakiem walki z rasizmem, w której każdy mecz rozpoczynał się od minuty ciszy, a zawodnicy przez minutę nie grali, natomiast na telebimach wyświetlane było hasło: "Rasizm? To nie gram!".

Była to reakcja federacji na rasistowskie ataki pod adresem czarnoskórego gracza Excelsioru Ahmada Mendesa Moreiry.