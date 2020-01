19-latek ma sprawić, że Borussia wróci na szczyt. "Takiego napastnika nie mieliśmy od czasów Lewandowskiego"

Lewandowski w barwach Borussii rozegrał cztery sezony w latach 2010-2014. BVB wywalczyło w tym okresie dwa tytuły mistrzowskie. Po rozstaniu ze snajperem Biało-Czerwonych drużyna z Westfalii nie potrafiła jednak odtworzyć systemu, który zaprowadził ją na szczyt niemieckiej ekstraklasy. Haaland ma to zmienić.

- Nie sądzę, żebyśmy mieli takiego napastnika od czasów "Lewego" - powiedział Reus w wywiadzie dla niemieckiego Sky. - Haaland zapewni nam większą elastyczność, możliwość gry w różnych systemach. Dzięki temu czujemy się pewniej - dodał kapitan dortmundczyków.

19-letni Norweg ma za sobą znakomitą jesień w barwach Red Bulla Salzburg. W 22 meczach rosły napastnik strzelił aż 28 goli we wszystkich rozgrywkach, wykazując się przy tym dużą wszechstronnością pod atakowaną bramką. Reus liczy na to, że nowy nabytek Borussii przy pomocy kolegów szybko wkomponuje się w zespół z Signal Iduna Park.

- To bardzo otwarty chłopak. Przede wszystkim trzeba dobrze go poznać. Daje nam nowe warianty gry, a my musimy nauczyć się z nim współpracować, by wykorzystać wszystkie jego atuty. Wszystko przyjdzie z czasem - stwierdził reprezentant Niemiec w rozmowie ze Sky.

Wróciła pewność siebie

W minionych latach Lewandowskiego w Dortmundzie próbowali zastąpić m.in. Adrian Ramos, Ciro Immobile czy Michy Batshuayi, lecz żaden z nich nie pozwolił drużynie odbudować stylu zbudowanego przed laty przez Juergena Kloppa. Nie chodzi tu wyłącznie o skuteczność wspomnianych zawodników. Wszak Pierre-Emerick Aubameyang w 144 meczach ligowych w barwach BVB zdobył aż 98 goli. Nie zaprowadziło to jednak Borussii do tytułu mistrzowskiego. Gabończyk w dużej mierze bazował bowiem na swojej szybkości. Tymczasem Haaland, podobnie jak kapitan reprezentacji Polski, potrafi utrzymać się przy piłce na połowie rywali, dając kolegom z drużyny szansę na podłączenie się do akcji.

- Patrząc na naszą kadrę, czego więcej można oczekiwać pod względem jakości? Musimy to jednak potwierdzić na boisku, wtedy będziemy mogli osiągnąć wszystko. Mamy świetnego strzelca i nowe możliwości, więc jesteśmy w dobrej sytuacji - nie krył zadowolenia przed rundą rewanżową Bundesligi Reus.