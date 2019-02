To było arcydzieło. Tak najlepszy piłkarz Bundesligi strzela rzuty wolne

Była trzecia minuta doliczonego czasu pierwszej połowy. Borussia wywalczyła rzut wolny osiemnaście metrów od bramki. Idealna pozycja dla mnie - pomyślał sobie pewnie Reus.

Najlepszy piłkarz z pola w Bundeslidze według magazynu "Kicker" podszedł do piłki i huknął nie do obrony. Bramkarz Werderu Jiri Pavlenka tylko obserwował, jak piłka wpada do jego bramki.

Źródło: Getty Images Marco Reus trafił z rzutu wolnego

Dla 29-latka była to już 17. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Oprócz tego, ma też 11 asyst. Był to gol na 1:1, bo wcześniej dla bremeńczyków trafił Milot Rashić.

Bez lidera ani rusz

Niestety dla fanów dortmundczyków, zmorą Reusa są kontuzje. Na drugą połowy Niemiec już nie wyszedł. Klub z Westfalii poinformował w trakcie meczu, że miał "problemy z mięśniem uda". Bez niego już tak dobrze dortmundczykom nie szło.

Znakomicie w bramce gospodarzy spisywał się debiutujący w pierwszym zespole 23-letni Eric Oelschlaegel, były zawodnik Werderu. To dzięki jego efektownej interwencji pod koniec drugiej połowy Borussia "dotrwała" do dogrywki.

Źródło: EPA/FRIEDEMANN VOGEL Bramkarz rezerw BVB Eric Oelschlaegel zadebiutował w pierwszym zespole

W niej emocji nie brakowało, ponieważ padły aż cztery bramki. Dwukrotnie na prowadzenie wychodziła Borussia, ale na gole Christiana Pulisica (105.) i Achrafa Hakimiego (113.) odpowiedzieli Claudio Pizarro (108.) i Martin Harnik (119.). Po 120 minutach było 3:3.



W konkursie rzutów karnych zawiódł strzelający jako pierwszy Hiszpan Paco Alcacer, którego uderzenie obronił bramkarz Werderu Jiri Pavlenka. Chwilę później Czech był też górą w pojedynku z Maximilianem Philippem. Bremeńczycy tego dnia strzelali z 11 metrów znacznie pewniej niż rywale i to przesądziło o ich awansie do ćwierćfinału. Jedenastki wygrali 4:2.

Źródło: EPA/FRIEDEMANN VOGEL Werder świętował

1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3



Plan transmisji środowych meczów 1/8 finału:

godz. 18.30

RB Leipzig – VfL Wolfsburg, Eurosport 1 i Eurosport Player

Holstein Kiel – FC Augsburg, Eurosport Player

godz. 20.45

Hertha BSC - Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player