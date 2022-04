Z boiska na stół operacyjny. Koszmarna kontuzja w Bundeslidze

Dwunastu zawodników Bayernu na boisku. Były reprezentant Niemiec domaga się kary W Niemczech nie... czytaj dalej » Eintracht niespodziewanie bezbramkowo zremisował z ostatnim w tabeli Greuther Fuerth. Po tym meczu najwięcej mówiło się jednak o sytuacji, do której doszło w końcówce.

Drastyczne obrazki na murawie

W 87. minucie spotkania piłkarz gospodarzy Jens Petter Hauge upadł na postawną nogę Meyerhofera. W konsekwencji prawa kostka zawodnika Greuther Fuerth wygięła się w nienaturalny sposób.

26-latek straszliwie cierpiał - zwijał się z bólu i krzyczał. Nic dziwnego. Widać było, jak kość w okolicy stawu skokowego po prostu przebija się przez getry, co sugerowało nawet złamanie otwarte.

Meyerhoferem błyskawicznie zajęły się służby medyczne. Boisko opuścił na noszach.



Z boiska prosto na stół operacyjny

Jak czytamy w klubowym komunikacie Greuther Fuerth, piłkarz od razu trafił do szpitala, gdzie w nocy po feralnym zdarzeniu przeszedł operację. Kontuzja jest jednak na tyle poważna, że nie wiadomo, kiedy można spodziewać się powrotu Niemca na boisko.

- Dla nas wszystkich ten moment był szokiem, który wciąż jest głęboki i przyćmiewa dobrą grę - oznajmił dyrektor sportowy klubu Rachid Azzouzi.

- Wspieramy Marco tak bardzo, jak możemy i będziemy towarzyszyć mu w jego drodze do czasu, aż wróci do zdrowia. Marco może liczyć na pomoc całego klubu. Życzymy mu udanej rehabilitacji i szybkiego powrotu do zdrowia - dodał 51-latek.