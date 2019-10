"Napisy końcowe" dla trenera Milanu. Piątek może mieć już szóstego trenera w Serie A

Mediolańczycy pokonali na wyjeździe Genoę 2:1 po bramkach Theo Hernandeza i Francka Kessiego po rzucie karnym w doliczonym czasie. Goście musieli ponadto gonić wynik, bo pierwsi stracili gola na krótko przed końcem pierwszej połowy. Pomimo wywalczenia trzech punktów Milan nie zachwycił.

To za mało

Najsłynniejszy włoski dziennik sportowy napisał wprost: "Zwycięstwo nie wystarczyło: wszyscy są zgodni, że trzeba dokonać zmiany". W tytule podkreślono, że to "napisy końcowe". Jako następcę Giampaolo wskazuje się byłego trenera Interu Luciano Spallettiego, ale jest go trudno przekonać do przyjęcia oferty. Gazeta podała, że pierwszą propozycję Spalletti odrzucił.

Inni przedstawiani w mediach kandydaci na liście Milanu to m.in.: Stefano Pioli, Claudio Ranieri, a nawet przewija się osoba Arsene'a Wengera, byłego trenera Arsenalu.

Szósty trener dla Piątka?

Rozgrywki zaczęły się jednak od ogromnego rozczarowania. Milan, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli Serie A. Na siedem spotkań poniósł aż cztery porażki, a do pierwszego Juventusu traci dziesięć punktów.

Zawodnikiem AC Milan jest Krzysztof Piątek. Polski napastnik został piłkarzem Genoi w czerwcu ubiegłego roku i podbił Serie A błyskawicznie, a w styczniu 2019 był już graczem mediolańskiej drużyny. Giampaolo to - jak przed sezonem podkreślał Piątek - już jego piąty szkoleniowiec we Włoszech. Niewielu polskich zawodników występujących w europejskich ligach w tak krótkim czasie doświadczyło współpracy z taką dużą liczbą trenerów. Jeśli wiadomości o zwolnieniu Giampaolo potwierdzą się, to Piątek będzie trenować pod okiem już z szóstego nowego szkoleniowca.