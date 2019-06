Piątek poznał nazwisko nowego trenera. Ostatnio pracował z polskimi zawodnikami

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Oglądaj mecze ligi włoskiej w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Kiedy tuż po zakończeniu sezonu Gennaro Gattuso oznajmił, że żegna się z posadą trenera w Milanie, na giełdzie zaczęły się pojawiać nazwiska potencjalnych następców. Mówiło się m.in. o Eusebio Di Francesco, Maurizio Sarrim czy Leonardo Jardimie.

Jednak odkąd stało się jasne, że nowym dyrektorem sportowym zostanie Paolo Maldini, włoskie media zaczęły pisać tylko o Giampaolo. Jak się okazało ich trop był dobry – w środę wieczorem szkoleniowiec oficjalnie przejął klub z San Siro.

Comunicato Ufficiale: Marco Giampaolo https://t.co/tdRtTYqzGj



Official Statement: Marco Giampaolo https://t.co/tjukG4NVJkpic.twitter.com/sMCnEZEyVt — AC Milan (@acmilan) June 19, 2019





Ponoć już 14 kwietnia Giampaolo za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Sampdorią. Kontrowersyjny prezydent klubu Massimo Ferrero już wcześniej zapowiadał, że na pewno się dogadają, bo nie zamierza stawać trenerowi na drodze do takiego giganta, jak Milan. I tak się stało.

"Giampaolo już może być uznawany za nowego trenera Milanu. Szkoleniowiec z Bellinzony czekał, aż jego prawnik wróci z wakacji i przebrnie przez wszystkie aspekty umowy wraz z dyrektorem Carlo Ostim - pisał wówczas dziennik "Corriere dello Sport".

Rozmowy, w których uczestniczyli m.in. Maldini i dyrektor generalny Rossonerich Ivan Gazidis szybko zakończyły się pomyślnie. Była to w zasadzie tylko formalność, bo jeśli wierzyć dziennikarzom Giampaolo już wcześniej ustalił warunki umowy, podał nazwiska zawodników, którzy powinni wzmocnić zespół, a zarazem usłyszał, co ma do zrobienia. Cele są jasne – miejsce w pierwszej czwórce, a w dalszej kolejności walka o Puchar Włoch.

Oficjalnie swoją funkcję Giampaolo zacznie pełnić od 1 lipca. Umowa z nowym szkoleniowcem ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Według "La Gazzetta dello Sport" będzie zarabiał 2 miliony euro za sezon.

51-letni Giampaolo niemal od początku był faworytem Maldiniego. Z Sampdorią, mimo niezbyt mocnego składu, zdołał uplasować się na 9. miejscu w tabeli, a jego zespół grał ładnie dla oka, choć pod koniec przechodził kryzys. Ponadto atutem Włocha jest fakt, że preferuje grę dwójką napastników, co oznacza, że nie trzeba będzie sprzedawać utalentowanego Patricka Cutrone, który wraz z przyjściem Krzysztofa Piątka musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.

Choć Giampaolo przychodzi do Milanu, by odbudować jego potęgę, to przynajmniej w swoim pierwszym sezonie nie będzie mógł liczyć na wielkie zakupy – zespół prowadzony przez Gattuso zajął 5. miejsce w Serie A i nie wywalczył przepustki do Ligi Mistrzów. Tym samym klub nie otrzymał zastrzyku finansowego w wysokości 50 milionów euro, a na dodatek musi sprostać wymaganiom Finansowego Fair Play UEFA.

Według ostatnich informacji Włoch będzie próbował sprowadzić do Mediolanu swoich byłych podopiecznych z Sampdorii - 23-letniego duńskiego obrońcę Joachima Andersena oraz 25-letniego belgijskiego pomocnika Denisa Praeta. Nie dość, że obaj są młodzi, to łączna kwota transferu nie powinna przekroczyć 40 milionów euro. Ponadto "Corriere dello Sport" jakiś czas temu sugerował, że w grę wchodzi również transfer Karola Linettego, ale wobec doniesień o pozyskaniu Denisa Krunica z Empoli jest to mało prawdopodobne.