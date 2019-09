Nerwowa atmosfera w klubie Piątka. "Krzesło Giampaolo coraz mniej stabilne"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

W pięciu spotkaniach Rossoneri odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa i przegrali dwa mecze z rzędu. Atmosfera w klubie z San Siro robi się coraz bardziej nerwowa – zespół gra przeciętnie i traci punkty, które pod koniec sezonu mogą okazać się na wagę złota.

Milan z nieba do piekła w cztery minuty, Piątek znowu trafił z karnego AC Milan przegrał... czytaj dalej » "Krzesło, na którym siedzi były szkoleniowiec Sampdorii jest coraz mniej stabilne i niewykluczone, że wkrótce zostaną podjęte odpowiednie kroki. Jednak nic nie zmieni się przed niedzielnym meczem z Fiorentiną. To będzie dla Giampaolo wielkie wyzwanie, a przed przerwą na spotkania reprezentacji czeka go jeszcze wyjazdowa konfrontacja z Genoą" – czytamy w "Corriere dello Sport".

Gattuso nie chce wrócić

Dziennik zwraca uwagę, że w Mediolanie mają poważny problem ze znalezieniem ewentualnego następcy 52-letniego Włocha. Na ten moment wymienia się cztery nazwiska, w tym – niespodziewanie – Gennaro Gattuso. To właśnie on prowadził zespół przed przyjściem Giampaolo i zakończył rozgrywki na 5. miejscu w Serie A – gdyby zajął jedną pozycję wyżej, to Milan awansowałby do Ligi Mistrzów, a on prawdopodobnie zachowałby posadę.

"Gattuso, nawet jeśli się z nim skontaktują, na ten moment nie jest nastawiony zbyt optymistycznie, by wrócić" – napisano. Powód? Nie miał on żadnego wpływu na transfery i niekoniecznie musi chcieć pracować z piłkarzami, których klub pozyskał z myślą o obecnym szkoleniowcu.

"Zespół pod wodzą Gattuso nie grał efektownie, co miało się zmienić z Giampaolo. Jednak miał zdecydowanie lepsze wyniki i był bardziej waleczny, charakterem nadrabiał pozostałe niedoskonałości. Pytanie, czy w Mediolanie ktoś przyzna się do błędu i nieudanego eksperymentu z obecnym trenerem" – to z kolei dziennik "La Gazzetta dello Sport".

Jeszcze trzech

Kto jeszcze wchodzi w grę? Miassimiliano Allegri, Luciano Spalletti i Claudio Ranieri. "Allegri ma jednak zbyt duże żądania finansowe, natomiast Spalletti ma dom w Mediolanie, ale Inter będzie mu płacił pensję jeszcze przez dwa lata i nie musi nic robić. Bezrobotny pozostaje Ranieri" – podkreśla "Corriere dello Sport".

"W Mediolanie mają jednak nadzieję, że Giampaolo stylem gry zespołu i przede wszystkim wynikami w dwóch najbliższych meczach da wszystkim powody, by nawet nie dyskutowano na temat potencjalnych następców" – dodano.