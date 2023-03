Marcin Oleksy gwiazdą Eurosportu. Laureat Nagrody Puskasa bohaterem "The Power of Sport"

Marcin Oleksy wygrał w plebiscycie FIFA na najładniejszą bramkę roku. Zobacz, co powiedział o swoim osiągnięciu. Już wiosną do Eurosportu wraca magazyn Power of Sport.

Marcin Oleksy: uświadomiłem sobie, że mogę być przykładem - Dziś... czytaj dalej » Światową sławę zawodnikowi Warty Poznań i reprezentantowi kraju zapewnił gol z listopada 2022 roku strzelony w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów. Wtedy kopnięciem z przewrotki, podpierając się na jednej kuli, pokonał w efektowny sposób bramkarza rywali.

W finałowym głosowaniu Oleksy w pokonanym polu zostawił Richarlisona i Dimitri Payeta i został pierwszym polskim laureatem Nagrody Puskasa.

Nad historią sukcesu Oleksego pochylił się Eurosport, który o losach ampfutbolisty opowie w międzynarodowym paśmie.

"Dalej jestem tym samym Marcinem"

- Dalej jestem tym samym Marcinem - zapewnia Oleksy w odcinku "The Power of Sport", którego drugi sezon rusza 5 kwietnia. - Nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło. Może mam więcej telefonów i odczuwam większe zainteresowanie mediów, ale ja się nie zmieniłem - podkreśla.

- Kiedy zaczynałem grać w piłkę, powtarzałem sobie, że strzelę spektakularnego gola. Widać, jak się cieszyłem. Jak byłem dumny z tego, co zrobiłem. Bardzo się cieszę z tego gola - mówi w programie Eurosportu laureat Nagrody Puskasa.



The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



...and what a goal it waspic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

