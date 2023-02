Marcin Oleksy wrócił do Polski. "Usiądę teraz i będę się zastanawiał, co zrobić dalej"

Marcin Oleksy został nominowany do Nagrody FIFA imienia Ferenca Puskasa za zdobycie najpiękniejszej bramki 2022 roku. Na liście nominowanych znajduje się również między innymi Kylian Mbappe. Jednak Marcin Oleksy to jedyny w tym zestawieniu i pierwszy w historii ampfutbolista, który ma szansę sięgnąć po tę nagrodę.

MARCIN OLEKSY BĘDZIE WE WTOREK GOŚCIEM FAKTÓW PO FAKTACH W TVN24.

Oleksy został nominowany za trafienie dla Warty Poznań w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów, gdy efektownymi nożycami pokonał bramkarza rywali.



Marcin Oleksy's stunner wins the Puskás Award



(via @AmpFutbolPolska) pic.twitter.com/y9c22UTDoK — B/R Football (@brfootball) February 27, 2023









O miano strzelca najładniejszej bramki w 2022 roku w tej kategorii (The FIFA Puskas Award) rywalizował z Brazylijczykiem Richarlisonem i Francuzem Dimitrim Payetem.

W poniedziałek wieczorem w Paryżu dowiedział się, że to właśnie jego trafienie jest Golem Roku.

Oglądasz Wideo: Reuters Ogłoszenie wyników. Marcin Oleksy zwycięzcą plebiscytu FIFA

- Ciężko mi było nawet pomarzyć o takiej nagrodzie. A dzisiaj stoję przed wami... - mówił wzruszony.

Oglądasz Wideo: Reuters Marcin Oleksy: niemożliwe nie istnieje

Marcin Oleksy wrócił do Polski

Czasu na świętowanie we Francji nie było. Już we wtorkowy poranek wsiadł do samolotu i ruszył w podróż powrotną do Polski.



WARSZAWA

NAGRODA DOLECI BEZPIECZNIE



Do zobaczenia w Polsce pic.twitter.com/iLkjVlKO5j — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) February 28, 2023





Na lotnisku Chopina wylądował po godzinie 13. - Ze strony Leo Messiego i Kyliana Mbappe to fajnie wyglądało, zbiliśmy piątki. Miałem okazję też chwilę porozmawiać ze swoimi idolami Roberto Carlosem i Michelem Salgado - mówił o pierwszych odczuciach z gali.

- Usiądę teraz w domu i będę się zastanawiał, co tu zrobić dalej, bo nie chciałbym rzucać swoich obowiązków - dodał z szerokim uśmiechem zapytany o najbliższe plany. Jak się można domyślać, mówił o pracy na budowie, którą wykonuje na co dzień. Stwierdził, że na razie nie wie, jakie wybierze miejsce dla wyjątkowej nagrody.

- Kiedy poczułem, że mogę sięgnąć po nagrodę? Kiedy strzeliłem gola - żartował. - Domyślałem się, jak posadzili mnie z przodu, żebym mógł łatwiej wyjść na scenę - dodał już poważnie.

O godzinie 15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Oleksego. O 19.30 będzie on natomiast gościem Faktów po Faktach w TVN24.