Spektakularnym golem chce udowodnić, że "niepełnosprawność nie istnieje"

- W pierwszej chwili po nominacji nie poczułem nic, bo to do mnie nie docierało. Po kilku minutach ta euforia w środku wybuchła. Fajne jest to, że w sekcji ampfutbolowej Warty Poznań tworzy się historia i będziemy jej częścią. Mam nadzieję, że ta bramka znajdzie się w TOP3 i udowodnimy, że niepełnosprawność nie istnieje - przyznał na antenie TVN24 Oleksy, który stracił nogę w 2010 roku, kiedy pracując przy robotach drogowych, wjechał w niego rozpędzony samochód.

Oglądasz Wideo: tvn24 Marcin Oleksy komentuje nominację do nagrody imienia Ferenca Puskasa na najpiękniejszego gola 2022 roku

Rywalizacja z Mbappe, Richarlisonem i Hernandezem

Do nagrody imienia Ferenca Puskasa, która zostanie przyznana na gali FIFA The Best nominowanych jest łącznie 11 zawodników, a wśród nich takie sławy jak: Francuzi Kylian Mbappe (za jedną z trzech bramek zdobytych w finale mistrzostw świata z Argentyną), Theo Hernandez (za gola w barwach Milanu poprzedzonego ponad 90-metrowym rajdem), Brazylijczyk Richarlison (za gola nożycami w meczu z Serbią na mundialu) czy Włoch Mario Balotelli (za indywidualną akcję i efektownego "krzyżaka" w meczu ligi tureckiej).







Na liście są też trzy kobiety: Francuzka Amandine Henry, Hiszpanka Salma Paralluelo (oba za piękne strzały z dystansu w okienko i oba w starciach z Barceloną) oraz Angielka Alessia Russo (za strzał piętą w spotkaniu ze Szwecją na Euro 2022).

Gdzie głosować? Kiedy wyniki?

Głosowanie trwa na stronie FIFA do 3 lutego. Światowa federacja na początku następnego miesiąca poda trzech finalistów. Triumfatorzy zostaną ogłoszeni podczas gali 27 lutego w Zurychu, na której obecni będą najlepsi piłkarze z całego świata.

POMÓŻ POLSKIEMU AMPFUTBOLIŚCIE ZDOBYĆ NAGRODĘ. LINK DO GŁOSOWANIA

Nagroda imienia legendarnego węgierskiego napastnika przyznawana jest od roku 2009. Pierwszym jej laureatem był Cristiano Ronaldo, a w kolejnych latach wygrywali między innymi Hamit Altintop, Neymar, Zlatan Ibrahimović, James Rodriguez, Olivier Giroud czy Mohamed Salah. Laureatami zostawali również zawodnicy wywodzący się z bardziej egzotycznych zakątków - z ligi brazylijskiej Wendell Lira i malezyjskiej Mohd Faiz Subri.