Młody polski bramkarz w Paris Saint-Germain

Sporo działo się w czwartek na rynku transferowym. Legendy wróciły do swoich byłych klubów. Do Juventusu Gigi Buffon, a do Chelsea, tym razem nie roli piłkarza, a trenera Frank Lampard.

To był ciekawy wtorek na rynku transferowym. Tottenham przeprowadził aż dwa transfery. Klub z północnego Londynu sięgnął do kieszeni pierwszy raz po 517 dniach. Pierwszy letni transfer zrobiło również PSG, a do Widzewa podędrował Marcin Robak. Zobaczcie.

Latem żyjemy transferami oraz plotkami związanymi z roszadami między klubami. Zobaczcie, co ciekawego wydarzyło się w poniedziałek 1 lipca.

Merih Demiral w Juventusie, a Samir Nasri w Anderlechcie – to kluczowe transfery piątku. Oto karuzela transferowa z 5 lipca.

Bułka trafił do Chelsea trzy lata temu z Escoli Warszawa. W londyńskim zespole występował w młodzieżowych drużynach. Grał też w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Raczej jako trzeci

"Jestem bardzo zadowolony i zaszczycony, mogąc dołączyć do Paris Saint-Germain. Ten klub ma nie tylko wspaniałą renomę we Francji i Europie, ale jest również znany z tego, że w ostatnich latach pozwalał wielu młodym graczom pokazać swój potencjał. Po moim doświadczeniu w Anglii zrobię wszystko, aby kontynuować postępy z tym fantastycznym składem, a szczególnie z najlepszymi bramkarzami. Nie mogę się już doczekać dołączenia do treningów w poniedziałek" - powiedział Bułka, cytowany na oficjalnej stronie PSG.



#WelcomeMarcin



Welcome to Paris @marcin_bulka !



#ICICESTPARISpic.twitter.com/IZcNQVKfko — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2019





Niedawno z francuskiego giganta odszedł doświadczony włoski golkiper Gianluigi Buffon, który wrócił do Juventusu. W bramce PSG występuje Alphonse Areola, a do Eintrachtu Frankfurt był wypożyczony do końca minionego sezonu Niemiec Kevin Trapp. Wynika z tego, że polski bramkarz będzie ubiegać się o miano trzeciego w drużynie.

W przeszłości zawodnikiem Paris Saint-Germain był Grzegorz Krychowiak. Bramkarką drużyny kobiet stołecznego klubu jest Katarzyna Kiedrzynek.