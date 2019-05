Wysoka cena Bielsy za wysłanie szpiega

O sprawie głośno było w styczniu. Derby County poskarżyło się, że wysłannik Leeds podglądał trening przed meczem obu drużyn. Jak donosiły angielskie media, przy wysłanym przez Bielsę mężczyźnie znaleziono nawet sprzęt do cięcia drutu. Władze ligi, po długim dochodzeniu, zdecydowały się nałożyć na Leeds wysoką karę.

Trener Klicha tłumaczy szpiegowanie rywali. "Przybliżamy się do zwycięstwa" Nie ma drugiego... czytaj dalej » - Kara wyniosła 200 tysięcy funtów, była to kara nałożona na klub, nie na mnie, ale to ja jestem za nią odpowiedzialny. Dlatego zapłaciłem z własnej kieszeni - stwierdził Bielsa podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Nie ma nic gorszego dla obcokrajowca, jak krytykowanie rozgrywek. Nie chcę być kimś, kto jest związany z Championship, a krytykuje. Dlatego właśnie zapłaciłem karę - zaznaczył.

Sprawa Klicha

63-letni szkoleniowiec zajął się także tematem ostatniego meczu z Aston Villą i kontrowersji po golu Mateusza Klicha. Pomocnik Leeds nie zauważył, że jeden z rywali leżał kontuzjowany na boisku. Gracze Aston Villi prosili, żeby wybić piłkę w aut, ale Polak pobiegł w pole karne i strzelił gola. Wywiązała się szarpanina. W pewnym momencie Conor Hourihane prawdopodobnie uderzył Klicha i o brak reakcji w tej sprawie Bielsa miał największe pretensje.

- Wniosek jest taki, że trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie można analizować, jak ktoś kogoś mocno uderzył. Uderzenie to uderzenie, nie trzeba wiedzieć, jak mocno cios został zadany - powiedział.

Bielsa odniósł się ponadto do plotek, że może rozstać się z Leeds, jeśli klub nie wywalczy w play offach awansu do Premier League.

- Nigdy nie powiedziałem, że jak awansujemy, to nie będę kontynuować pracy. Ani nie powiedziałem, że odejdę, ani nie powiedziałem, że zostanę. Stwierdziłem tylko, że to nie jest właściwy moment na rozmawianie na tent temat - zastrzegł.