Dał Leeds awans po 16 latach, doczekał się swojej ulicy

Bielsa, który we wtorek będzie obchodził 65. urodziny, pracuje w Leeds United od 2018 r. Po awansie do Premier League jednej z ulic w centrum miasta nadano jego imię.



Street renamed Marcelo Bielsa Way after Leeds United's historic promotion https://t.co/yQdTf0rs2Z — YorkshireEveningPost (@LeedsNews) July 18, 2020





Grosicki nie pomógł, awans West Bromu się oddalił. Świętować może Klich Nie ułatwili... czytaj dalej » Zmieniono także na cześć piłkarzy tymczasowo nazwę centrum handlowego - Trinity Leeds United.

Pomoc drużyny Grosickiego

Zespół ze środkowej Anglii obecny awans do najwyższej klasy rozgrywek, w której zagrał po raz pierwszy w historii w sezonie 1924/25, zawdzięcza nie tylko swojej dobrej postawie, ale i rywalom.

W piątek wicelider West Bromwich Albion z Kamilem Grosickim uległ na wyjeździe Huddersfield Town 1:2, co pozwoliło Pawiom świętować awans na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji.

Niezwykle ważną kartą w talii menedżera Leeds United w kończącym się sezonie był Mateusz Klich. 30-letni Polak na Elland Road gra trzeci sezon. W obecnym zdobył sześć bramek.

W przedostatnim meczu w Championship Leeds zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Derby County, a sezon zakończy na własnym boisku 22 lipca z Charlton Athletic.