"Marca": poniedziałek sądnym dniem Solariego. Brak następców odroczył wyrok

Po serii skandalicznych wręcz niepowodzeń madryckiego klubu w tamtejszych mediach aż wrze. W czwartek powoływaliśmy się już na dwie informacje, którymi żył Półwysep Iberyjski. Pierwsza dotyczyła kłótni, jaka wywiązała się między Florentino Perezem i Sergio Ramosem po porażce 1:4 z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów, druga niepewnej sytuacji Solariego. Rozgłośnie radiowe Cadena SER i Cadena COPE podawały już, że dni szkoleniowca "Los Blancos" są policzone, "Marca" poszła natomiast krok dalej i ogłosiła konkretny termin jego zwolnienia.

Perez daje sobie dodatkowe godziny

Największy hiszpański dziennik sportowy jest zdania, że tylko brak konkretnych alternatyw spowodował, że na ławce trenerskiej Realu wciąż nie doszło do zmian. "Perez odracza wyrok, musi dokładnie przeanalizować sytuację, w jakiej się znalazł. Odłożenie o kilka dni decyzji o zwolnieniu da mu dodatkowe kilkadziesiąt godzin na znalezienie następcy" – napisano.

Jeżeli wierzyć tym doniesieniom, Solari ma przed sobą już tylko jeden mecz, w którym poprowadzi Królewskich. Dzień po niedzielnym spotkaniu ligowym w Valladollid pożegna się z posadą, a w ciągu kilku kolejnych dni Real ogłosi nazwisko nowego szkoleniowca.

Dwie opcje

Mimo to nie wiadomo, komu przyjdzie w udziale ta trudna rola. "Marca" pole zainteresowanych ogranicza do dwóch postaci, które bardzo dobrze znają szatnię na Santiago Bernabeu. Do Madrytu miałby powrócić albo Jose Mourinho, albo Zinedine Zidane. Pierwszy pracował tam między 2010 i 2013 rokiem, drugi od 2016 do 2018 roku.

W przypadku Francuza pojawia się jednak jeden podstawowy problem. "Perez dzwonił już do Zidane’a, który zgodził się wrócić do klubu, ale dopiero od czerwca" – zastrzegła "Marca". Wydaje się więc, że najpewniejszą opcją jest Mourinho, który miał wyrazić aprobatę dla pracy już od marca, lecz Portugalczyk spalił za sobą kilka mostów w klubie i trudno stwierdzić, czy szatnia przyjęłaby go z otwartymi rękoma. Stacja radiowa Onda Cero jest nawet zdania, że przyjście "The Special One" oznaczałoby odejście latem skłóconego ze szkoleniowcem od lat Sergio Ramosa.