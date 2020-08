"Messi podda się testowi, będzie też na treningu"

Messi szuka nowego klubu. "Jest już po słowie z Guardiolą" Wraz z... czytaj dalej » Sprawa jest poważna. We wtorek Lionel Messi zakomunikował władzom klubu, że zamierza zmienić otoczenie. Zawodnik powołuje się na klauzulę w kontrakcie, która pozwala mu odejść i to za darmo po zakończeniu każdego sezonu.

Przedstawiciele Barcelony twierdzą natomiast, że klauzula wygasła już 10 czerwca i obecnie nie obowiązuje. Podkreślają też, że wcale nie mają zamiaru rozstać się z jednym z dwóch najgenialniejszych piłkarzy XXI wieku.

"Proces odejścia Messiego zamienił się w partię szachów, w której każda ze stron porusza się ostrożnie. Pierwsze posunięcie należało do zawodnika, który wysłał burofax, w którym poprosił o rozwiązanie kontraktu. Klub zareagował natychmiastowo, wskazując, że ów klauzula jest nieważna i wspominając o 700 milionach euro, tyle ma kosztować jego " – streścił istotę zamieszania dziennik "Marca" w czwartkowym wydaniu.

>>WIĘCEJ O TYM, CZYM JEST BUROFAX>>

Madrycka gazeta dodaje, że misji przekonania piłkarza do zmiany decyzji podjął się prezydent klubu Josep Mari Bartomeu. Sęk w tym, że aby doszło do spotkania, muszą chcieć go obie strony. Messi tymczasem paktować nie zamierza.

"Decyzja Leo o opuszczeniu klubu jest nieodwołalna. Zdecydował się odejść i zamierza zostać przy swoim stanowisku do końca. Bartomeu chce porozmawiać z piłkarzem bezpośrednio i spróbować przekonać go, by ten nie odchodził. Jednak Messi nie planuje rozmawiać z prezydentem" – przekonuje "Marca".

Argentyńczyk, jak przekonują dziennikarze największej sportowej gazety w Hiszpanii, nie zamierza odgrywać roli primadonny i chce do swoich obowiązków podejść jak najbardziej poważnie.

"Stąd w niedzielę planuje udać się do ośrodka treningowego klubu i podda się testowi na obecność koronawirusa, jak reszta drużyny. Następnego dnia będzie treningu, pierwszym pod wodzą nowego trenera Ronalda Koemana" – zapowiada "Marca".

Na szybkie rozwiązanie sporu się nie zanosi.