Hiszpanie już wiedzą. Mbappe nie przedłuży kontraktu z PSG

Kylian Mbappe trafił do Paris Saint-Germain z AS Monaco w 2017 roku. Napastnik nie czuje się wystarczająco doceniany przez włodarzy i trenera PSG, będąc cały czas w cieniu Neymara, który w obecnym sezonie częściej się leczył niż grał. "Marca" informuje, że 20-letni piłkarz nie przedłuży kontraktu z mistrzami Francji bez względu na wynagrodzenie, które zaproponują mu w Paryżu. Aktualna umowa obowiązuje jeszcze przez 3 lata do 2022 roku, ale po tym okresie zawodnik poszuka wyzwań gdzie indziej.

PSG będzie miało problem, aby zatrzymać mistrza świata u siebie. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku, chcąc jeszcze zarobić na Mbappe klub z Parc des Princes będzie zmuszony sprzedać go. W przeciwnym razie gwiazdor opuści drużynę za darmo. Prezydent paryżan Nasser Al-Khelaifi na każdym kroku podkreśla, że Mbappe jest nie na sprzedaż.

Napastnika chciałby sprowadzić Real Madryt, jednak aktualnie klub z Estadio Santiago Bernabeu nie jest w stanie zapłacić oczekiwanej przez PSG kwoty. Dla utalentowanego Francuza najważniejsze są tytuły i sukcesy sportowe, dlatego wyzwań będzie szukał poza Paryżem. Transfer do ekipy Królewskich wydaje się w przyszłości bardzo prawdopodobny.