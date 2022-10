Sensacyjne doniesienia w sprawie Mbappe. "Chce odejść już w styczniu"

Piłkarze Paris Saint-Germain przygotowują się do wznowienia rozgrywek Ligi Mistrzów oraz finału Pucharu Francji. W treningu wzięły udział największe gwiazdy zespołu, w tym m.in. Neymar czy Kylian Mbappe.

Pierwszy o sprawie napisał dziennikarz radia RMC Daniele Riolo, który w przeszłości jako pierwszy informował o możliwym przejściu Leo Messiego do PSG.

"Piłkarz sam prywatnie opowiada, że jeśli będzie szansa, to odejdzie już w styczniu, a jak nie, to po zakończeniu sezonu, bo jest już zmęczony" - pisze.



Le Real n’a jamais abandonné la piste Kylian Mbappé même si sa volte-face l’été dernier a beaucoup déçu la direction madrilène. Le Real Madrid veut du lourd en attaque pour l'été 2023 ou plus certainement en 2024. En clair, Haaland ou Mbappé. — RMC Sport (@RMCsport) October 11, 2022





"Nie ma już odwrotu"

Informacje to o tyle zaskakujące, że w maju Mbappe, którego kusił Real Madryt, podpisał nowy kontrakt z PSG do 2025 roku. Oprócz rekordowego wynagrodzenia miał podobno otrzymać możliwość wpływu na decyzje podejmowane przez klub. Mbappe odmawia zdjęć w koszulce reprezentacji Francji Narasta konflikt... czytaj dalej »

Jednak w ostatnich tygodniach 23-latek wysyła sygnały czy to w wypowiedziach, czy na Instagramie, że męczy go gra w klubie na pozycji środkowego napastnika. Twierdzi, że dużo lepiej odnajduje się w reprezentacji, gdzie występuje u boku innego. Nawet trener PSG Christophe Galtier wyjawił, że klub planował latem sprowadzenie kolejnego snajpera, ale ostatecznie do tego nie doszło. Dodatkowo piłkarz nie ma podobno najlepszych stosunków z Neymarem, który doskonale wszedł w nowy sezon.

Informacje francuskiego radia potwierdził, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją, Mario Cortagena z dziennika "Marca". "Nie ma już odwrotu. Mbappe będzie chciał opuścić Paryż już w styczniu przyszłego roku" - podkreśla dziennikarz w artykule.

"Mbappe uważa, że PSG go zdradziło. Aby zrozumieć przyczyny, trzeba cofnąć się do maja. Kierownictwo sportowe złożyło mu szereg obietnic, w większości niewykonalnych" - pisze "Marca". Podobno jedną z nich miało być podpisanie kontraktu do 2024 roku. "Zawodnik w rzeczywistości zgodził się pozować z koszulką z 5 na końcu, zamiast 4 na znak dobrej woli i wdzięczności dla swojej drużyny" - tłumaczy dziennikarz.

Liverpool, nie Real?

Choć do transferu droga wydaje się daleka, to pytanie, czy prezydent Realu Florentino Perez, któremu Mbappe kilka miesięcy temu odmówił, dalej będzie zainteresowany pozyskaniem Francuza? Zwłaszcza że, jak pisze gazeta, "relacje pomiędzy klubami prowadzonymi przez Pereza i Nasser Al-Khelaifiego nie istnieją od jakiegoś czasu".

Dodatkowo władze paryskiego klubu miały, jak twierdzi hiszpański dziennikarz, umówić się z Mbappe, by ten - jeśli kiedyś odejdzie z Parc des Princes - to "wszędzie z wyjątkiem Santiago Bernabeu. Liverpool, który próbował go ściągnąć już tym roku, może być jedyną możliwą opcją" - czytamy.