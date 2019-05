Hiszpanie znają już datę. Następca Cristiano Ronaldo niebawem zawita do Madrytu

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

28-letniego pomocnika z londyńskim klubem wiąże zaledwie roczny kontrakt, więc to już ostatni moment dla "The Blues", by zarobić na sprzedaży swojego najlepszego zawodnika. Belg trafił na Stamford Bridge z francuskiego Lille i w barwach angielskiego klubu rozgrywa siódmy sezon. Trener Realu, Zinedine Zidane był fanem talentu Hazarda, gdy ten grał jeszcze na boiskach Ligue 1. Jako doradca prezydenta klubu, Florentino Pereza, naciskał na sprowadzenie belgijskiego pomocnika na Estadio Santiago Bernabeu. Sprzeciwił się jednak temu ówczesny trener "Królewskich".

"Zidane po raz pierwszy poprosił hiszpańskiego giganta o pozyskanie Hazarda w 2012 roku. Teraz będzie miał okazję trenować piłkarza, którego Jose Mourinho nie chciał w Madrycie. Będzie to pierwszy element letniej przebudowy Los Blancos" - czytamy w czwartkowej "Marce".

Dziennikarze hiszpańskiej gazety są przekonani, że tylko detale dzielą obie strony od oficjalnego ogłoszenia transferu. O ile Real jest już pewny trzeciego miejsca w lidze dającego przepustkę do gry w następnej edycji Champions League, o tyle Chelsea wciąż walczy o taki komfort. Aktualnie "The Blues" utrzymują pozycję w czołowej czwórce Premier League, lecz znajdujący się tuż za ich plecami Arsenal traci do nich zaledwie dwa punkty, a do rozegrania pozostały jeszcze dwie serie spotkań.

Dodatkowo Chelsea walczy również o końcowy triumf w Lidze Europy. "Marca" twierdzi, że londyńczycy nie chcą w takim momencie ogłaszać sprzedaży swojego najważniejszego gracza, by nie osłabiać morale zespołu.

Sytuacja ma ulec zmianie po 12 maja, czyli po zakończeniu rozgrywek Premier League. Real rozegra swój ostatni ligowy mecz tydzień później i właśnie wtedy powinniśmy się spodziewać dopięcia transakcji. Pozyskanie Hazarda ma być symbolem przebudowy madryckiego klubu, który przeżywa ogromny kryzys, od kiedy Estadio Santiago Bernabeu opuścił Cristiano Ronaldo.

Twarz kampanii

Tymczasem Chelsea, nie zważając na spekulacje transferowe, w czwartek zaprezentowała nowe domowe stroje na sezon 2019/2020. Z Belgiem na pierwszym planie.

Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit!



Get yours https://t.co/TJfP0JhBuG#ITSACHELSEATHINGpic.twitter.com/mq5cKQ7VT4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2019

"Przeżyliśmy przez lata wiele pamiętnych chwil na Stamford Bridge, więc wypada oddać hołd temu kultowemu obiektowi za pośrednictwem koszulek" - powiedział Hazard podczas prezentacji.

Wszystko wskazuje jednak na to, że belgijski pomocnik nie będzie miał już okazji wystąpić w niej na boisku, ponieważ w przyszłych rozgrywkach przywdzieje biel Realu.