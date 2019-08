"Marca": Gwiazda Ajaksu uzgodniła warunki kontraktu z Realem Madryt

22-letni Van de Beek potwierdził zainteresowanie ze strony Realu w wywiadzie dla FOX Sports. Przyznał jednak, że przed oficjalną finalizacją transakcji skupia się na najbliższej kolejce Eredivisie. Ajax zainauguruje ligowe zmagania w sobotę wyjazdowym meczem z Vitesse Arnhem.

Zespół z Amsterdamu był największą rewelacją poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Po drodze do 1/2 finału wyeliminował m.in. Real Madryt oraz Juventus Turyn. Czołowi gracze drużyny szybko znaleźli się na celownikach najbogatszych klubów Starego Kontynentu.

Ajax nie miał szans na zatrzymanie swoich gwiazd. Frenkie de Jong po zakończeniu rozgrywek przeniósł się do Barcelony, a Matthijs de Ligt w ubiegłym miesiącu dołączył do Juventusu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce ich śladem podąży również Van de Beek. Trener Erik ten Hag przyznał, że będzie to wielka strata dla jego zespołu. Ma jednak świadomość, że świetne występy w poprzednim sezonie rozbudziły zainteresowanie klubów, którym nie sposób odmówić.

- Donny niesamowicie się rozwija i jest dla nas niezwykle ważny. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by go nie stracić. Jednak gdy na horyzoncie pojawiają się takie kluby, będzie to trudne zadanie - zaznaczył szkoleniowiec Ajaksu przed kamerami FOX Sports.

"Nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać"

W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio dyrektor sportowy klubu z Amsterdamu, Marc Overmars.

- Ajax nie może zbyt długo zatrzymać swoich największych gwiazd. Jeśli chcą odejść i wygrywać trofea w innych klubach, nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać - podkreślił.

Van de Beek w poprzednim sezonie był kluczowym graczem holenderskiego zespołu. Środkowy pomocnik we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 57 spotkaniach, w których zdobył 17 bramek i zanotował 13 asyst.